好讀周報／日本一言主神社「手水舍」 特別設置蜜蜂飲水區

每到夏天，建於西元809年、有1200多年歷史的日本茨城縣一言主神社，就會布置一個特別的飲水區，為的是讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。

在日本神社、寺廟拜殿旁都會設置「手水舍」，讓人們在參拜前先洗淨雙手和漱口，代表淨身，以顯示對神明的尊敬。

而一言主神社為蜜蜂所設的手水舍也很講究，雖然尺寸略小，但上有苔蘚、小房子、適合蜂族站立的表面。據指出，這些設計是針對當地蜜蜂族群的習性，提供清潔的飲用水，可以讓蜂群稀釋蜂蜜以餵養幼蜂，同時幫助穩定蜂巢內的溫度。

蜜蜂和其他動物一樣，有時在炎熱的天氣裡很難找到足夠的乾淨飲水，而且就算找到，若沒有安全的落腳點，也會有溺水的危險。

日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）

日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）