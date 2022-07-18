快訊

本周邁入大暑 彭啟明：持續一周晴朗穩定高溫天氣

超人媽媽養10孩！日日起床像打仗 每週伙食費破萬

酸林佳龍「腦袋裝什麼」 張博洋、台灣基進都道歉了

好讀周報／日本一言主神社「手水舍」 特別設置蜜蜂飲水區

聯合報／ 好讀周報
日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）
日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）

每到夏天，建於西元809年、有1200多年歷史的日本茨城縣一言主神社，就會布置一個特別的飲水區，為的是讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。

在日本神社、寺廟拜殿旁都會設置「手水舍」，讓人們在參拜前先洗淨雙手和漱口，代表淨身，以顯示對神明的尊敬。

而一言主神社為蜜蜂所設的手水舍也很講究，雖然尺寸略小，但上有苔蘚、小房子、適合蜂族站立的表面。據指出，這些設計是針對當地蜜蜂族群的習性，提供清潔的飲用水，可以讓蜂群稀釋蜂蜜以餵養幼蜂，同時幫助穩定蜂巢內的溫度。

蜜蜂和其他動物一樣，有時在炎熱的天氣裡很難找到足夠的乾淨飲水，而且就算找到，若沒有安全的落腳點，也會有溺水的危險。

日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）
日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）

日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）
日本茨城縣一言主神社有個蜜蜂專用的飲水區，讓當地的蜜蜂在大熱天中，有安全、乾淨的水可喝。（圖／推特）

日本茨城縣一言主神社。（圖／推特）
日本茨城縣一言主神社。（圖／推特）

蜜蜂 日本

延伸閱讀

台南漁光島溺水意外頻傳 學者不忍了認為政府該這麼做

夏日煙火「穗花棋盤腳」 八里龍米公園夜間絢麗綻放

台南漁光島一天2溺水 「男大生失蹤尚未尋獲」議員痛批

神明也得擠公寓？東京這間神社「住宅型神社」讓網友不可置信

相關新聞

好讀周報／人為活動及垃圾致海龜擱淺逐年增 環境決定性別≤28℃多孵公龜

台灣是海島型國家，周邊海域聚集不少海龜，甚至成為全世界海龜密度最高的國家，不過野生動物保育法指定公告為瀕臨絕種保育類野生...

好讀周報／日本一言主神社「手水舍」 特別設置蜜蜂飲水區

每到夏天，建於西元809年、有1200多年歷史的日本茨城縣一言主神社，就會布置一個特別的飲水區，為的是讓當地的蜜蜂在大熱...

會考生活英語／【新聞篇】 空白畫布

★ 單字 1. genius [`dʒinjəs] n. 天才（國中挑戰800字） 2. successful [sək`sɛsfəl] adj. 成功的（國中基礎1200字）

111會考解析／自然科不重計算重邏輯 讀懂圖表、熟悉實驗超重要

力宇教育的李鴻老師分析，今年會考的生物題目並不困難，沒有超範圍的考題或艱深的計算，只用課本既有的觀念出題。考試重點在各章節的基本觀念、實驗目的及原理...

紐時賞析／網球與政治關係崎嶇不平 光今年就捲入三個國際事件

If he had it to do over, Brad Gilbert would never have playe...

紐時賞析／哥倫比亞殘酷內戰真相委員會 猛批美國政策

It was a 58-year conflict, involved almost every sector of C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。