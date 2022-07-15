新北營造優質學習環境 拉升在地就學率

驪歌響起，下一站該就近入學，還是離家500里？新北市長侯友宜表示，市政府推動品德教育、建置未來智慧學校、深耕雙語教育、培育人才提升學力，提供孩子優質學習環境，適性發展、充分發揮潛能，讓孩子就近學、竭盡學，優質學習不用繞路，擁有更多時間探索自我，期許在地就學率能逐年提升到八成。

教育經費全台居冠 逾百件教育創新

「去年開始，新北的教育經費超過630億元了。」新北市教育局長張明文自豪地說，這是近半世紀以來，新北首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持，去年新北更有超過百件的教育實蹟是全國首創和全國第一，卓越成果顯示新北教育一直走在與時俱進的創新道路上。

張明文表示，要把孩子留在新北就近入學，就要讓孩子和家長都能認同辦學理念與具體成效，個別學校單打獨鬥會比較辛苦，從111學年度起共4年，新北推出「高中職在地就學大聯盟計畫」，將投入2億7200萬元，透過專題探討、課程分享、社群交流、校際交流等共享機制，精進各校的品牌特色，彰顯在地就學優勢，打造未來世界所需的π型跨域人才，這種優質的教育環境，自然能吸引學生在地就學。

除了向下組大聯盟協力支持，因應新課綱的新考招制度，新北市也向上與大學合作，和國內公立頂尖優質大學簽訂「課程合作備忘錄」，強化與大學共創合作學習，協助學生拓展學習歷程檔案。

連結全國科大 推新北大教育計畫

去年8月，新北教育局進一步與全國12所國立科技大學及境內23所技專校院簽訂MOU，讓大專校院及新北各高國中、小學共同參與「新北大教育計畫」，朝教學資源共享、未來人才培育、在地區域鏈結三大方向努力。

張明文說，目前合作面向包含專題講座、學群微課程、學群營隊、課程發展等，強化與技術型高中的夥伴關係，提升學生在地就學意願，也體現適性發展的教育理想。

因應2030雙語政策，新北市積極推動各項高中階段跨國學習方案，如高中雙聯學制、國際預科雙軌升學計畫、雙語實驗教育等，有10餘所高中參與，為新北高中生打造豐富多元的學習管道。

例如林口高中與美國緬因州中央中學簽訂合作備忘錄，雙方締結姊妹校，推動雙聯學制，念完高中3年可同時獲得台灣和美國高中兩張文憑，直接銜接國外大學。

雙聯學制接軌國際 出國念書省時省錢

新北市三重、中和、三民、北大及光復等五所高中學生，可修習英國普利茅斯城市學院國際預科（IFY）學分並通過測驗，即獲得英國大學預科文憑，直接到該學院就讀大一課程，大二還可轉至英國其他大學就讀，讓未來有意願出國升學的新北學子節省經費與時間，提前接軌國際。

三重高中學生張宜庭表示，雖憧憬到國外念書，孤身出國難免有些擔心；有機會試聽國際預科課程後覺得很棒，在校就能學到英國學院的課程，讓自己學習歷程檔案更豐富，還可以同時準備國內外升學，對未來規畫是一大福音。

張明文並表示，孩子在新北「選技職、好好讀、雙證書」，意指3年內能通過課程取得台灣及美國高中雙畢業證書，新北已有7所公立技術型高中與美國箴言高中，簽訂雙聯學制合作備忘錄，這是全國唯一首創專屬技術型高中雙聯學制。

張明文說，從110學年度起擴大所有公私立技術型高中參與，每年度招生一班，不限科別；經評選通過的學生只要參加雙聯學制，課程由美籍教師實體為主、線上為輔進行教學，畢業就有國內外兩張文憑，直接申請美國大學就讀更方便，還有機會領每年5萬元獎學金。