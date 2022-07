趣味英文／康乃馨為什麼叫carnation？從字根看跟「肉」有關係

英文中有很多字的意思可以透過觀察字根字首看出端倪。那今天小編就要來分享一個很有趣的字根小故事。

你可能已經注意到了,很多跟肉有關的字都會以 car- 開頭。比方說:

Carnal(肉體的)= things related to the flesh(跟人或動物的肉有關)

Carnivore(食肉動物)= meat-eating creature(吃肉的生物)

Carrion(腐肉)= decaying meat(腐壞的肉)

等等,難道說…

Carnation(康乃馨)= meat flower(肉做的花朵)?!

康乃馨為什麼叫 carnation?

確實是有關連的唷!其實呀,粉紅色(pink)這個顏色是外來字,一直到 1733 年才傳入英文。在那之前,淺淺的紅色都被稱作是 flesh-color,也就是「肉的顏色」。

所以當他們看到粉色的花,自然而然就會解讀成:

並不是粉紅色的花,而是肉肉顏色的花!

所以說,carnation 其實是指「肉的顏色」的花唷。

我們再用 carnation 造個句子練習一下吧!

A: Come and see my carnations!(來看看我的康乃馨!)

B: Oh, they are absolutely gorgeous! Did you use eco-friendly fertilizers?(哇,太漂亮了吧!你有用環保肥料嗎?)

【更多學英文資源,詳見《希平方》】