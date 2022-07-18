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趣味英文／康乃馨為什麼叫carnation？從字根看跟「肉」有關係

聯合新聞網／ 希平方

英文中有很多字的意思可以透過觀察字根字首看出端倪。那今天小編就要來分享一個很有趣的字根小故事。

你可能已經注意到了，很多跟肉有關的字都會以 car- 開頭。比方說：

Carnal（肉體的）= things related to the flesh（跟人或動物的肉有關）

Carnivore（食肉動物）= meat-eating creature（吃肉的生物）

Carrion（腐肉）= decaying meat（腐壞的肉）

等等，難道說…

Carnation（康乃馨）= meat flower（肉做的花朵）？！

康乃馨為什麼叫 carnation？

確實是有關連的唷！其實呀，粉紅色（pink）這個顏色是外來字，一直到 1733 年才傳入英文。在那之前，淺淺的紅色都被稱作是 flesh-color，也就是「肉的顏色」。

所以當他們看到粉色的花，自然而然就會解讀成：

並不是粉紅色的花，而是肉肉顏色的花！

所以說，carnation 其實是指「肉的顏色」的花唷。

我們再用 carnation 造個句子練習一下吧！

A: Come and see my carnations!（來看看我的康乃馨！）

B: Oh, they are absolutely gorgeous! Did you use eco-friendly fertilizers?（哇，太漂亮了吧！你有用環保肥料嗎？）

延伸閱讀

1.【趣味英文】positive、sick、smart…這些字居然可正可反？

2.【趣味英文】怎麼用有創意的方式罵別人『沒用』？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

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