助孩子成長 信誼精選百種玩具、圖書送高雄早療據點

疫情之下的孩子，容易因刺激不足，影響發展。信誼基金會依據嬰幼兒發展學習需求，選出百種圖書和玩具，送到高雄市17個早療服務據點，藉由書籍和玩具，豐富孩童的多元感官刺激，帶動學習動機、促進多元發展。

信誼基金會表示，這兩年國際陸續發表相關研究，顯示疫情不利孩子的學習和發展。美國醫學協會年初出版的期刊中也提到，疫情前後出生的孩童，在動作技能和解決問題的能力上得分比較低，部分小兒科醫師臨床上也發現，疫情後出生的孩子，出現說話比較少，或語言發展、走路和與人互動等發展遲緩狀況增加的現象。

信誼基金會董事長張杏如表示，感官刺激和遊戲的經驗，對嬰幼兒的學習和發展是非常重要的。譬如長時間戴口罩，減少了孩子「察言觀色」的經驗，對嬰幼兒語言、情緒理解和溝通技巧的學習便增加了困難度；而外出活動時間的減少，讓正在認識世界的嬰幼兒，在肢體動作、社交經驗或對環境認識的經驗都受到了影響。

為協助孩童發展，信誼基金會表示，從感官動作、生活自理和生活體驗、語文、認知、社會情緒與生理成長、想像創意等多面向的能力培養，幫幼兒挑選了100種書籍和玩具，送到高雄市17個早療據點。另外，還準備了年底的聖誕禮物，將送給600多個孩子。

信誼基金會表示，後續也將舉辦教保員、社工們學習資源交流會，讓培訓老師們充分認識這些資源的特性，將資源發揮到最大的學習效益。