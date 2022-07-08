東海大學再添3位新科中研院士累計14位 居私立大學之冠

中央研究院冒揭曉第33屆19位新科院士暨名譽院士名單，數理科學組新科院士彭仁傑、生命科學組施明哲與唐堂，3人都是東海校友。校長張國恩表示，目前東海大學已有14位傑出校友獲此榮耀，打破東海紀錄，是國內私立大學之最，將邀傑出院士回母校擔任學術講座，推動院士系列演講。

中研院第33屆19位新院士，東海大學畢業校友就占3位，比例高達15%，包括「數理科學組」彭仁傑，東海大學第12屆物理系校友，獲美國匹茲堡大學物理研究所博士，現任伊利諾州立大學香檳校區物理系教授，是美國Los Alamos國家實驗室院士，美國物理學會院士，2020年玉山學者、中研院物理所學術諮詢委員及特聘講座，在高能物理領域卓越研究成果備受肯定。

「生命科學組」院士施明哲，東海第18屆生物系校友，愛荷華大學遺傳博士，歷任愛荷華大學生物系助理教授-教授 、愛荷華大學比較基因體中心主任，現任中研院特聘研究員兼南部院區籌備委員會主任委員 。施明哲建立精準育種平台，在全球暖化與氣候變遷培育抗逆境的農作物，將育種從10到15年縮到3到5年。

「生命科學組」唐堂是東海第20屆生物系畢業，現為中研院生物醫學科學研究所特聘研究員，專長為分子細胞生物學、人類遺傳學，專注大腦發育的研究，並專研小頭症，努力罕病的治療方式。

東海大學畢業的院士包括于君方、林南、于寬仁、杜維明、錢嘉陵、孫康宜、鄭永齊、吳春放、何德仲、劉鴻文、吳仲義共11位，加上新科3位，東海校友院士達14位。

另有國外院士，包括杜維明是美國藝術與科學學院院士、孫康宜任美國藝術與科學學院院士、何德仲美國工程學院院士及姚仁喜美國建築師協會榮譽院士。

校長張國恩表示，計劃畫邀請這些在各領域有傑出貢獻的院士返校擔任學術講座，並辦理系列演講，期待社會各界與學弟妹們能親自感受這些傑出院士的不凡表現。