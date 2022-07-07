孩子確診21餐澎湃煮 網友看菜單讚：被校長耽誤的廚師
高雄市新上國小校長王彥嵓因在外地工作的女兒確診，選擇進行打滿3劑密切接觸者「3+4」檢疫，並擬出「地表最強老爸拯救女兒居家隔離計畫」，展開即刻救援任務，7天、21餐煮好煮滿。出關後餐食照片一Po出，引起網友驚呼：簡值是被校長耽誤的廚師啊！
王彥嵓說，6月24日傍晚，在台南工作的女兒打電話說喉嚨不大舒服。他的職業敏感度告訴自己，女兒有可能染疫了，於是全副武裝開了車子直奔台南把女兒接回家休息。結果隔天一早快篩陽，就此展開和許多家庭一樣的線上看診、通報取藥、居家照顧、全家隔離等標準作業。他則選擇了3+4，和女兒一起分樓層關在家裡，鎮日消毒與照顧。
男星連恩‧尼遜演出的電影「即刻救援」，千里馳援將女兒救出，被影迷視為地表最強老爸。王彥嵓依樣畫葫蘆設計了一張Kuso電影海報，擺出連恩‧尼遜的Pose，只是男主角手上的槍換成了鍋鏟，名字也變成了「連恩我遜」。劇情簡述為：女兒遭到病毒集團脅持，地表最強老爸展開救援！冰箱清除計畫開始 I will find you...and I will eat you. 6/25-7/2 刻不容緩。引得朋友大笑，稱讚實在太有才！
7天的菜單洋洋灑灑，有義式焗烤龍蝦、奶油烤櫛瓜、老菜脯香菇燉雞湯、西班牙海鮮燉飯、芥末奶油拌炒杏鮑菇、干貝牛排燒烤海陸餐、日式鰻魚飯、台式鹹豬肉炒飯、川味番茄牛肉麵、澎湖酸菜牛肉湯、韓式泡菜章魚伴小黃瓜、越式涼麵河粉等，都讓人食指大動。網友直呼「太犯規，會讓人不想解除隔離啊！」
王彥嵓表示，和許多家庭一樣，在家人染疫期間的生活照顧，成為平靜生活中意外的負擔，除了擔心染疫兒女的身體健康安危，如何讓病人得到身心的溫馨滋養，是他這個老爸非常在意的；也由於居家隔離無法外出，平時忙碌的校務工作因此暫時得以用另一種型態放下。
王彥嵓說，7天下來了解到，原來營養攝取均衡是如此需要燒腦，美感擺盤與豐盛色彩則是會是讓孩子食慾大開的關鍵，這些都讓患者神奇地恢復快速。居隔期滿之日，看到孩子完全康復快篩陰性，步出房間準備迎接正常生活的那一刻，這段時間的辛苦都值得了。
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