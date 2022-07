口說英語充電站／Give me a break. 意思是「讓我休息」還是「饒了我吧」？

前幾天小編在辦公室門口聽到同事間有點小爭執:

A: Have you finished the proposal?(你提案報告書完成了嗎?)

B: Nah, I just finished the outline.(還沒餒,我才剛寫完大綱。)

A: Chop, chop! I can finish it during break time. Why are you so slow…(動作快!我休息時間就可以做完了。你為什麼這麼慢啊…)

B: Whoa—stop! Give me a break! I just started, like, 10 minutes ago.(慢著--停!_____!我大概十分鐘前才開始寫的欸。)

欸…同事 A 會不會太懶散呀,怎麼還沒做完工作就想要「休息」呢?

Give me a break. 是什麼意思?

結果小編回去查了字典,才發現自己誤會大了。Give me a break. 其實是個慣用語,意思是「饒了我吧。」這在口語中很好用唷,比方說你朋友一直在旁邊魔音穿腦,你就可以說:

Come on! Give me a break. I have a headache already.(幫幫忙!饒了我吧。我頭就在痛了。)

或是有人一直罵你時,你想叫對方別唸了,也可以使用這句話唷。來看個日常情境:

A: Why didn’t you put the toilet seat down? That’s the third time this week.(你為什麼不把馬桶座放下來啊?這已經是這禮拜第三次了耶。)

B: Sorry. I forgot.(抱歉。我忘記了。)

A: And your socks. I’ve said you should turn them inside out before putting them into the laundry basket.(還有你的襪子。我說過要把襪子翻過來再丟到洗衣籃裡。)

B: I know. Please give me a break.(我知道了啦。請饒了我吧。)

Leave me alone.

這句話大家應該就很熟悉了吧。Leave me alone. 的意思是「讓我一個人。」跟 Give me a break. 的使用情境有點類似,同樣都是想請對方給自己點空間,不要一直咄咄逼人喔。

I’m in the weeds. Just leave me alone.(我有一堆麻煩事要處理。讓我靜靜吧。)

Her husband seemed to go on and on, and she was like, “Enough is enough! Leave me alone.”(她老公一直講,似乎沒有要停止的跡象,所以她就說:「夠了!讓我一個人靜靜吧。」)

Don’t bug me.

這個 bug 可不是蟲蟲的意思喔。bug 在這裡當動詞「使煩燥、打擾(別人)」,所以 Don’t bug me. 就解釋成「別煩我。」這句話也很實用唷,來看幾個例句:

I have a lot on my plate, so don’t bug me. Bye.(我很忙,所以別煩我。慢走不送。)

Don’t bug me. Ask Google, okay?(別煩我。自己 Google,好嗎?)

這三句話大家都學起來了嗎?以後遇到有人一直煩你,就知道怎麼回應囉!

