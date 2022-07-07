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口說英語充電站／Give me a break. 意思是「讓我休息」還是「饒了我吧」？

聯合新聞網／ 希平方

前幾天小編在辦公室門口聽到同事間有點小爭執：

A: Have you finished the proposal?（你提案報告書完成了嗎？）

B: Nah, I just finished the outline.（還沒餒，我才剛寫完大綱。）

A: Chop, chop! I can finish it during break time. Why are you so slow…（動作快！我休息時間就可以做完了。你為什麼這麼慢啊…）

B: Whoa—stop! Give me a break! I just started, like, 10 minutes ago.（慢著－－停！_____！我大概十分鐘前才開始寫的欸。）

欸…同事 A 會不會太懶散呀，怎麼還沒做完工作就想要「休息」呢？

Give me a break. 是什麼意思？

結果小編回去查了字典，才發現自己誤會大了。Give me a break. 其實是個慣用語，意思是「饒了我吧。」這在口語中很好用唷，比方說你朋友一直在旁邊魔音穿腦，你就可以說：

Come on! Give me a break. I have a headache already.（幫幫忙！饒了我吧。我頭就在痛了。）

或是有人一直罵你時，你想叫對方別唸了，也可以使用這句話唷。來看個日常情境：

A: Why didn’t you put the toilet seat down? That’s the third time this week.（你為什麼不把馬桶座放下來啊？這已經是這禮拜第三次了耶。）

B: Sorry. I forgot.（抱歉。我忘記了。）

A: And your socks. I’ve said you should turn them inside out before putting them into the laundry basket.（還有你的襪子。我說過要把襪子翻過來再丟到洗衣籃裡。）

B: I know. Please give me a break.（我知道了啦。請饒了我吧。）

Leave me alone.

這句話大家應該就很熟悉了吧。Leave me alone. 的意思是「讓我一個人。」跟 Give me a break. 的使用情境有點類似，同樣都是想請對方給自己點空間，不要一直咄咄逼人喔。

I’m in the weeds. Just leave me alone.（我有一堆麻煩事要處理。讓我靜靜吧。）

Her husband seemed to go on and on, and she was like, “Enough is enough! Leave me alone.”（她老公一直講，似乎沒有要停止的跡象，所以她就說：「夠了！讓我一個人靜靜吧。」）

Don’t bug me.

這個 bug 可不是蟲蟲的意思喔。bug 在這裡當動詞「使煩燥、打擾（別人）」，所以 Don’t bug me. 就解釋成「別煩我。」這句話也很實用唷，來看幾個例句：

I have a lot on my plate, so don’t bug me. Bye.（我很忙，所以別煩我。慢走不送。）

Don’t bug me. Ask Google, okay?（別煩我。自己 Google，好嗎？）

這三句話大家都學起來了嗎？以後遇到有人一直煩你，就知道怎麼回應囉！

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馬桶

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