網友敲碗南美館殭屍展午夜場 鬼月加開3場保證過癮

展出期間造成轟動的台南美術館殭屍展，眾多網友敲碗要求加開午夜場，館方聽到大家的心聲了，今天表示將在農曆鬼月期間舉辦「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」，讓參加的民眾以組隊的方式參與Cosplay，現場還備有超驚悚的棚拍。

鬼門開、中元節及鬼門關的隔天晚上9點到半夜12點加開午夜專場，消息在今天中午放在南美館網上，馬上吸引注意，「太猛了」、「一定要參加」、「心臟病可能會發作」。館方表示，報名方式與費用，本周內就會公布，請大家密切期待。

南美館與法國凱布朗利博物館合作舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」，因為布展內容驚悚破表，在預告期間一張湘西趕屍的殭屍照，就讓網友瘋狂，6月25日開展以來，更是人潮滿滿，更一度因為「人比鬼多」而停止售票，目前已改採線上預約參觀，以避免人潮排隊久候，也引發了正反支持的論戰，一股殭屍熱潮在南台灣散開來。

而由於展出內容很特別，網友一開始就敲碗午夜場，認為這樣才「夠刺激」，當時市長黃偉哲還回應「南美館每周六都開到晚上9點，歡迎大家來」，館方也陸續規畫午夜場的活動。

館方今天公布的資料指出，今年鬼門開、中元節及鬼門關的隔天，剛好都是周六，周六原本就開到晚上9點，平常是6點，因此就選在隔天舉辦午夜加場活動，分別是7月30日、8月13日及8月27日，活動從晚上9點到12點。

三場主題不同，分別是「破地獄之頭過身就過」、「破地獄之猛鬼流水席」、「破地獄之重回三途川」，每場開放150組、每組兩人進場，除了現場有相關的布置可以擺拍，還提供應景的中元點心與飲料。