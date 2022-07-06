111國中會考數學科／剖析新課綱新趨勢 贏戰112會考！

今年是108課綱執行後應試的第一屆，共25題選擇題，2題非選題。為了因應108課綱，此份試卷考題導向相當生活化，具有閱讀素養，連結具體情境和數學概念，顯示了新舊課綱即將正式轉換。整體而言，是一份非常具有鑑別度的試卷。

試卷的難易度可分成三個階段

前10到13題，基礎概念題淺顯易答都屬於基本題型，只要題目看懂，分數即到手！考生大概一看題目就可知道如何切入解題。接續的第14題受僱員工薪資題為資料整理分析的生活素養題，第14～19題，難度稍微提升，探討的層面更為深入，必須真正了解此命題章節的核心並熟悉其概念。而後面的幾何題目，應該才是同學們真正的挑戰。第20～25題是較具有挑戰性的題目，探討的內容需要清楚、深入理解數學概念，才能夠解出答案。

111年會考數學科最具挑戰題

李熙老師認為最具難度的題目為選擇題第18、24、25題。第18題是二元一次方程式結合日常生活中常碰到的優惠問題，此題題目中並未給出球鞋與皮鞋的金額，重點是在誰貴誰便宜。第24、25題為題組題，此題李熙老師覺得比較難的地方是學生光讀題就要花些許的時間，而且資料以表格呈現，學生要理解題目所問更需要有點耐心，25題結合不等式的列式、解題，這幾題可能是今年拉開同學分數重要的關鍵題。

112年會考趨勢：強化素養導向以及結合日常生活常遇到的情境

以111年第一屆108課綱教育會考的方向來說，不僅有評量重要概念的「學科基本題」，也有結合日常生活情境的「生活情境題」。112年的教育會考題型將以歷屆會考試題形式為基礎框架進行微調整，不會突然大幅度改變，試卷中仍會維持一定比例的重要核心學科基本試題，但也會更強化「生活情境題」的設計，透過日常生活中真實情境的脈絡來命題，同時也會適度融入新課綱與跨領域的素材等相關議題，經由題目敘述的引導，讓考生經過思考、探索，理解課堂中所學內容與生活的相關性。

在這些生活情境的試題中，因為題幹或題目敘述中會提供較多的資訊，所以考生必須解讀題目資訊來探究相關議題。為避免部分篇幅較長的試題會增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍會維持難易適中。而生活中的數學素養依然是數學科試卷命題的方向，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力，同時在數學情境中，也需要活用數學知識與概念來解題。