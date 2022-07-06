第十屆台北市童軍大露營7月7日開幕

台北市第10次童軍大露營7 月7日至13日在台北市士林高商及陽明高中進行七天，台北市童軍大露營已在台北市舉辦數十年，是台灣歷史悠久的童軍活動，由台北市政府教育局主辦，台北市童軍會與台北市女童軍會承辦。

因應疫情影響，大露營參加人數較往年減少，只有 800名各級童軍及服務員，希望藉由四年一次的大露營活動，促進台北市各童軍團交流與觀摩機會，透過戶外生活體驗，提升癌北市童軍教育的動能與發展。這一次次台北市童軍大露營的主題是「青春 多元 Taipei Action」，鼓勵青少年展現青春活力，以多元精彩的戶外活動，促進青少年身心健全發展。

這次大露營有三大亮點活動，分別是「童軍時光機」，「童軍創課工作坊」與「永續主題」。童軍時光機分為兩梯次，挑選40位訓練精實的高級童軍參加，在陽明山營地上進行兩天一夜露營活動，露營活動安排劈柴炊事，營地建設，童軍營火，星象觀測等活動，帶領童軍回到半個世紀前的台灣，體驗貼近自然的露營生活。

大露營活動組表示，現在的孩子習慣都市的生活，或接觸太多3C裝置，大自然脫節，這是北市大露營第一次加入早期露營的元素，希望藉由體驗活動幫助台北市成長的孩子與大自然產生更多連結，愛上戶外，為他們的品格產生正面影響。

另外，結合做中學的童軍方法，童軍創客工作坊以近年教育風潮的「maker」精神，協助童軍透過自己動手作，探索原理，享受樂趣，童軍服務員扮演協助與引導的角色，鼓勵童軍覺察自我，培養發現問題及解決問題的能力。其他的聯合國永續發展工作坊、人權平等工作坊、童軍使者和平計畫工作坊等活動，讓童軍有豐富的知性之旅，拓展國際觀，接軌世界脈動。

實體參觀與體驗活動有自然探索、社區服務、文化創意、宗教之旅、體能挑戰、水上活動更是大露營的重要回憶，讓童軍使用路線探索方式，運用捷運帶領童軍在台北市內旅行，行經關渡、外雙溪、北投、圓山、社子、大稻埕、陽明山等地，深入探索台北，藉由對台北市的深度認識，連結青少年對於土地的情感與知性的啟發。