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111國文會考題型分析！108新課綱下「四大趨勢」你不可不知

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著111國中會考畫下句點，也意味著108新課綱正式揭開了序幕！梧桐國文的吳桐老師指出，今年會考意義非凡，除象徵新時代的變革外，更是為接下來的十年樹立了標竿，無論是學生還是教師，是教授抑或是學習，都讓彼此有了更清楚的方向。

本屆國文會考共42題，較往年少了6題，與平時模考的難度相比，相信同學在作答上面當顯得更有餘力，且誠如考前預測，題型生活化，取材跨域化，考驗同學對不同文本的解讀能力，吻合新課綱精神。

另外，依此次題型的設計及配比，不難發現未來考試趨勢，同學們平時可依下列四個方向練習，以因應未來的新式考題

一、圖文轉換題

圖片轉文字、文字轉圖片，兩者間的轉譯已經是當下同學們不可或缺的能力了。如第11題，即考驗學生對於說明文的解讀，並由此推論出合適的答案。

又題組第26-27題，以廣告傳單入題，題目資訊量看似龐雜，實則題目淺顯易懂，學生僅要按圖索驥，不難拿下分數。

面對此種非連續性文本，同學在練習時可不必拘泥於閱讀方向，且如遇「表」題，則該注意橫軸及縱軸的指標；若遇「圖」題，則需留意項目間的關聯性。建議略讀文本，直接由題目起手，來檢索答案是最快且準確的答題方式。

二、跨域情境題

為打破科目之間的藩籬，跨領域結合，取材多樣性，題目生活化，一直是新課綱的宗旨。此次第3題，即是跨社會科的表現，學生當從原住民服飾去推論文化發展的走向。

又題組第30-31題，取自卡謬的《鼠疫》，不僅切合時下疫情，也讓文學與生活不再有隔閡。

此類題型取材範圍廣泛，同學平常學習時，不妨勇於接觸各類型文本，培養閱讀習慣，且多去思考緣由，推敲前後因果，長此以往將有所成長。

三、閱讀理解題

閱讀理解題一向是現今會考的主流題型，其比重更是高達了七至八成左右。當中，又屬文言文題型為學生夢魘。以題組41-42題為例，本文少數用詞遣字為文意判讀的關鍵，若恰巧學生對此些字詞不熟，即與此題擦身而過。

本次會考一共12題文言文，實在不容輕忽。建議同學平時在準備此類題型時，遇到不熟字詞當以筆記本收錄，久而久之同學將會發現以會考程度而言，其常用字彙量不過二、三百個罷了。

四、語文常識題

語文常識題雖在新課綱下，比重並不高，然本次該考的一樣都沒少，舉凡形、音、義及成語俗諺等，文化常識的六書、書法等，皆是學生們必拿的分數，在此便不一一舉例說明。

同學們須知，萬丈高樓平地起，堅實的語文能力，方是解開閱讀大門的鎖匙，因此，平時在學習時不可因比重少而輕忽。

梧桐國文團隊表示：「綜觀而言，111國文會考難度偏易，欲拿A++，預估錯題需在兩題之內，至於若欲保A，則以不超過六題為限。並提醒明年將參加會考的同學，當借鑒今年考題以備戰明年會考，解題需有脈絡而非語感，記誦宜瞭解始末而非死背，如此，無論考題如何變化，同學皆能迎刃而解！」

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