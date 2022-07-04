好讀周報／讓閱讀經驗「有效能」成寫作題材 寫好讀書心得六種練習方法

文／蔡淇華（台中惠文高中圖書館主任、作家）

人類偉大的知識，在兩次知識大爆發時，主架構已經大致完成。一次是二千年前，老子與蘇格拉底的年代；一次是19世界末期到20世紀初期，當現代主義、精神分析、與量子力學同時噴發的年代。

現代的暢銷書，例如《正是時候讀莊子》、《情緒陰影》、《被討厭的勇氣》，其實大多是作者在閱讀這兩個時期的經典後，以自身經驗，用更淺白可解的語言，去談論應用面。所以說，這是個說書人為王的年代，也是閱讀者應該釐清「輸入」與「輸出」管道的年代。

過往的語言教育，我們常把「讀」和「寫」視為兩件事，然而今日我們必須讓閱讀經驗「有效能」成為寫作題材。職是，台灣現今高中端設有閱讀心得比賽。何則文與高永祺甫出版《知識複利》一書，對「知識複利」的定義大體可歸納為：做時間的朋友，提升知識內化、將知識化為行動或產品的能力。

個人則定義為：閱讀後，用自己的話，講出他人瞬間秒懂的知識，發表在平台，產生影響力與產品。若要訓練此種能力，茲提供六種練習寫好讀書心得的方法如下：

●方法1／100字內介紹全書

先讓讀者認識這一本書，是寫心得的第一要件。然而飛文染翰、佳篇盈帙，要如何在簡短篇幅內，完整介紹一本書？建議最好的方法，就是「刪減法」。

以前在英研所修「高級英文寫作」時，教授要我們在第一周，用1千字寫論文摘要（summary），第二周縮成500字，第三周再縮成300字，想不到最後，還必須濃縮為100字。同學們都怨聲載道，然而教授還是說服了我們：「國際的學術論文摘要，都是100字左右。記得，再偉大的故事，都可以用100個字講完。你只要不斷地刪減，最後一定能刪掉不需要的文字。」

●方法2／結構完整 書心並存

這點是所有參賽者最難做到的，多數作品的弊病是「比例失衡」。讀書心得比賽當然是要「書心並存」，書籍內容介紹要有，閱後感思亦不可廢。然而許多作品僅獨鍾一隅，無法收「理情交融」之功。

●方法3／四大面向 都要評論

評論之本可分四大面向，分別是作者生平、創作背景、內容簡介、名言佳句。這四個脈絡齊全後，更容易帶領評審進入作者心中的伏流，讓感思湧泉其來有自。

例如介紹美國作家沙林傑（J. D. Salinger）的《麥田捕手》，就不能漏掉小說中最經典的獨白：「我老是在想像，有那麼一群小孩子在一大塊麥田裡做遊戲……我呢，就站在那混帳的懸崖邊。我的職務是在那兒守望，要是有哪個孩子往懸崖邊奔來，我就把他捉住——我只想當個麥田裡的守望者。」這段話，不僅體現了主角對人生的純真渴望，也讓讀者理解小說名稱的由來。

●方法4／感懷必須言之有物

文本如群山萬豁，讀者之心便是山濱江湖，因為生命水相各異，映照出迥然不同的「鏡像」。「鏡像」會被鏡面所收束，就像感想再充沛，都不能奔向無方，必須有所思，收納在哲學的大海。而哲學，就是選擇，是掩卷浩歎後的生命所向。

例如看完《麥田捕手》，就不要害怕說出自己青春的焦慮，用自己生命的獨特角度，帶出心得的高度。許多得獎的作品，因為願意做到散文的「自我揭露」，讓自己生命之鏡，勇敢映照文本，最後閃耀抉擇之光，所以矚目耀人。

●方法5／多用短句 文氣舒暢

余光中說：「西化有一個現象，就是標點用得少，結果是句子太長。標點在英文是按文法需要，但在中文，則是按文氣需要。」

標點用得少，句子太長，是現代行文通病。建議同學們寫完後，將所有的句子調到15字內，而且結論時，盡量用短句，便會發現文氣舒暢許多。

王鼎鈞說：「好文章是要燉的。」剛寫完放在抽屜裡，每天看幾次，必會發現邏輯不順與可修剪之蕪言蔓語。慢燉細剪，最後必能修出文氣曉暢、節奏有緻的佳文。

●方法6／內化吸收 轉識為智

胡適博士說：「發表是吸收的利器；手到是心到的法門。」寫好讀書心得，將書本的內容分享出來，是消化資訊、整理概念、再內化為知識的重要過程。

寫完讀書心得，日後你才有能力用自己的話介紹這本書，也才能讓知識進階為終生受用的「智慧」、「能力」、或「素養」。