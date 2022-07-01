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全台首顆以中學命名的小行星 「成功高中」飛向宇宙
國立中央大學鹿林天文台發現第175452號小行星，配合台北市立成功高中正適逢百年校慶，經國際天文學聯合會審查通過，正式命名為「成功高中」（Chenggong），也是首個以台灣中學命名的小行星。
成功高級中學於1922年設立，走過百年風華不斷成長茁壯，除了升學外也注重學生適性發展，百年來橫跨四個世代、作育英才6萬校友。
中央大學和成功高中今特別舉行小行星頒贈儀式，中央大學校長周景揚表示，中大擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大天文望遠鏡。在台灣天文學發展史上，鹿林天文台締造了許多的紀錄，小行星觀測成果尤其豐碩，從2002年發現第一顆小行星以來，迄今已發現超過800顆，是亞洲發現小行星最活躍的地方。
175452號小行星2006年8月27日由鹿林天文台林宏欽及美國馬里蘭大學博士葉泉志發現，大小約在1至3公里之間，今將此正式命名為成功高中。成功高中小行星繞行太陽一圈3.4年，離太陽最近時為2.78億公里，最遠時為3.98億公里。
成功高中也於今天舉行百周年校慶慶祝大會。活動當日第175452號小行星正好運行到室女座，以千萬載光榮，彰顯成功高中百年樹人的教育貢獻。
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