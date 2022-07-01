趁暑假投資自己！從重要性、急迫性歸納4大閱讀清單 念書工作都實用（下）

三、不重要但急迫

暑假很多學生都會進行小論文或專題研究，這時候，可能會千頭萬緒不知從何下手。這些作家從自然觀察、市場觀察、海洋觀察、旅行報告，給予我們不同的閱讀與書寫的鷹架與養分，讓你面對一段探究與寫作的漫長行旅，找到仿若有光的支持。因此，怡慧老師會想提供給大家的書單有－－

(一)《孟買春秋：史密斯夫婦樂活印度》史密斯夫婦以外派記者敏銳的觀察視角與濃郁的人道關懷，搭配國際化的視角，透過生動且具有畫面感的文字，讓我們從這對夫婦檔在印度酸甜苦辣的四年寒暑，描繪出喜悲交織的印度生活。

印度的天氣很熱情，一如百姓生活的千種風情，從他們精湛的文筆出發，你彷如也踅了一趟印度的街巷市集，以及透過喬伊斯與伊斯蘭王子伊格保的相遇與相處，更是讓你品啜更多元富饒的印度情味。他們融入當地的文化與生活，讀完這本書好像耳際也迴盪著寶萊塢華麗印度歌舞劇的音韻，讓你莞爾一笑中感受到印度溫柔又單純的生活況味。

同步加映書單：《節氣食堂：我是農產品促銷員》、《旅食小鎮：帶雙筷子，在台灣漫行慢食(上、下冊)》

(二)廖鴻基引領無數讀者走入湛藍海洋地嚮導，二十多年來，被鴻基老師細膩雋永的筆觸，不知不覺地往大海更深處慢溯。

這次《魚夢魚：阿料的魚故事》，作者化身成說書中的「阿料」，為讀者訴說五十二篇瀰漫神話氤氳，並「以夢航行」為主軸的小說，援引多元豐富的意象，從「廖鴻基」到「阿料」，從陸地到海洋，「魚夢魚」的故事編排在四節之中，讓讀著跟著廖鴻基，以魚身的視角去體驗海洋的世界，人魚變形的故事－－「魚背包」是個玄妙的橋梁，讀著乘著奇幻的羽翼翱翔在似真似幻的魚海世界，故事讀來有自在自由的想像，也有黑色幽默的調性，有純真無瑕的時刻，也有難以負荷的現實沉重。

生命磕磕碰碰的，卻也在某個地景、某些時刻被救贖的光帶領到更好的地方，一如「魚事件」不只改變了阿料，從中也改變了人類的生活。

同步加映書單：《偽魚販指南》、《遇見花小香：來自深海的親善大使》

(三)《菜場搜神記》是一個不下廚的女子蘇凌創作的，她為什麼可以整日流連在庶民聚集的菜市場？她想在這個以魔力的地方書寫甚麼特別的體裁？當你看到：「欲問市間情為何物，請進，菜市人生場！」你真的被逗笑了吧！她只記得從容自若地揹著相機兜兜轉轉在市集裡，卻忘記要帶錢包才能消費。

愛上菜市場，因為這裡有人情、有奇物、有歡語、有笑聲。她用鏡頭、筆墨紀錄她所愛的菜市場，讓她精神抖擻、神采飛揚。從三十一處菜場開始書寫，市場內的神隊友們，將為我們勾勒出那些奇聞軼事，砧板變成一幕幕的人生舞台：肉舖老闆堪比莎士比亞；原來，麵包要慢慢吃，因為吃麵包不只是吃情調，也是品人生。

同步加映書單：《吉娜兒的人生食堂》、《沒有媽媽的超市》

(四)《十六歲的荒野課》是作者彭永松是位熱愛曠野著力自然教育的「猴子老師」，在醞釀許久的環境關懷，一部屬於台灣田野觀察的作品，也是送給十六歲孩子自然觀察的禮物，他帶著讀者從自然帶給我們的信息，讓我了解荒野，在從消失的生物系列，讓我們換位思考，找到與自然共處的解方，超過十萬字的書寫，他想創造的是相互理解後的彼此走近與疼惜。

精選的四百多張照片讓我們看出自然目前的困境，如何透過行動從困境中找到改變的契機，是一本專為年輕學子書寫的自然文本，提供一個從島外看島內的荒野，以及在島內看島外的荒野的N種可能，也擔負起自己對自然的責任。

同步加映書單：《十六歲的海洋課》、《十六歲的哲學課》

四、不重要且不急迫，這類的書單應該是個人興趣或是性向為主要增列的快樂書單，它帶給你閱讀的快樂，輕鬆自在，沒有任何目的，卻讓你優游在文字帶來的清明，享受閱讀的獨享時光。因此，怡慧老師會想提供給大家的書單有－－

(一)我一直很喜歡從食物的記憶，透過味覺把遺忘的歲月慢慢找回來。因而看到佐以回憶，往事揉進書寫的書及總是格外欣喜。韓良憶《家常好日子》讓我在閱讀的時光中，逡巡到香氣氳氤與熟悉身影重疊的畫面，有些酸澀與甜蜜，親族間連結的是某些藏著家人之愛的味道，我喜歡書中傳遞而來的信息──因為家常，都是好日。

同步加映書單：《化城》

(二)喜歡驚悚懸疑元素的讀者，《六個說謊的大學生》會攫住你的眼球，小說內容以日本六位大學應屆與在學生的求職經歷為主軸，你會在詭譎多變的情節裡，發現你對人性果然是遊走在無知和未知之間，你的已知的職場現實漸漸失去善意，面對好與壞，對與錯，你無法在短暫人際互動找到真實的答案。你以為的公平不是公平，你認為的正義不是正義，我們存有的善心卻在生存的求職叢林中，有可能崩壞或是失去。作者想傳遞的是：你麼想像世界，世界就怎麼想像你。

同步加映書單：《你不能再死一次》

(三) 《在樹下傳達神諭的貓》內容提及七位對生命存有疑惑或生活遇到困擾的人，不約而同地來到這間神社，他們幸運地邂逅了一隻左側臀有星星記號，被稱作「神籤」的貓兒。這隻神奇地的貓會透過一片葉子，讓有緣之人透過它傳達的「神諭」，而找到生命的答案。或許，我們都多多少少和他們一樣遇到生命的亂流，或是走在迷霧之中，這本書處處都滿溢溫柔的文字，彷彿為你的人生點嶄心燈，讓你找到重整的力量，偶爾你會燦然一笑，偶爾你會泫然欲泣，但是能遇見這本好書就好像被上天祝福似的，解了憂、除了惑，頗為療癒與溫暖。

同步加映書單：《祕密結晶》

(四)旅日作家李琴峰《彼岸花盛開之島》是榮獲日本「芥川獎」殊榮的絕對好書，也是作者對人類歷史進行深度反思的書籍，彼岸花具有象徵意涵，既是減緩疼痛的麻醉劑，也是可加工為毒品的駭人之物，讓我思考許多環境、事件的本身也具有光明與黑暗的兩者面相。書中描寫一名漂流到彼岸花盛開之島的少女，在島內生活，從陌生到熟悉，描繪許多栩栩如生地風土民情，其中最特別的是，她發現在這裡存在的「女語」傳統，它是有年紀的女性才由資格學習的語言，也是島中歷史傳承的形式。

男性是被排除在學習「女語」之外的。作者想處理的議題有語言、國界、文化、性少數等。李琴峰以虛構、科幻的元素來設計小說情節，讓讀者進入一個與世獨立的女性桃花源，同時促發讀者能開始認真思考：過往的歷史從母系社會到父系社會，我們習以為常以男性視點與思維書寫的文本，如今是不是有機會從女性觀點、視域、邏輯來探看：一個不同社會多元價值的可能性。

同步加映書單：《台語心花開：學台文超入門》

(五)章蓓蕾《明治小說便利帖》讓你漫步在時光的長廊，從文豪筆下的場景，包含食、衣、住、行、物，讓讀者看見明治時代生活的細節與文化底蘊。從「單衣、袷衣」你窺見女性的社會地位以及勞苦的人生，從吃食、裝束、居住、物事、場所，看見明治時代生活的情韻，從小說還原文學家描繪的書寫細節，你明白即便時代遞嬗，文字蘊含的美好，依舊能豐富我們的生活，只要破除新舊時代的閱讀隔閡，就能體會穿越時空的驚喜。因而我們可以從作者的各種插圖，有趣的視角，從吃食、裝束、居住、物事、場所五個面向，更愉悅地進出明治小說家的真實與虛擬世界。

同步加映書單：《早知道就讀這本．圖解日本史》、《憶曲心聲》

結語： 千里之行，始於足下，期待讀者能從怡慧老師書單，尋找到自己目前的閱讀需求，從書單的增刪，完成自己專屬的閱讀計畫。透過暑期閱讀的流光，剎那，讓你站在知識的高點，遙望不同領域的奇美景致。 閱讀彷如蒲公英，隨著知識的風，帶著我們看盡天地大有大美的風景，同時，讓我降落在愛的沃土裡，找到人間有情的幸福。閱讀是安靜的內在革命，它能擴大自己的視野，突破制式的思考框架，讓我們不斷地走在成長型思維的學習路上，讓我們擁有充實又快樂的閱讀新時代。