111國中會考社會科解析考題趨勢！新綱大考首上場 讀圖能力不能少

111年會考是新課綱實施後的第一次大考，這次考題數目減為54題，題目本身並不算難，但不管是單選題還是題組題的文本普遍都變長，考驗學生的閱讀能力與耐心。題目設計上多搭配圖表，54題中即有33題為圖表題，未來考生的讀圖能力一定不能少。現在，就跟著彤妤老師一起剖析111年社會會考試題，掌握未來趨勢吧！

地理：扎根基本觀念 培養讀圖能力

比例上，臺灣地理仍是最側重的範圍，同學對於臺灣的地形、氣候、水文、產業發展等，都應該要詳讀。中國地理此次只考了2題，測驗基本的氣候、地形等觀念，符合新綱章節內容的縮減，因此未來學生也只要掌握中國基本的觀念即可，不用記憶過於細瑣的內容。

世界地理因為篇幅多，所以測驗的題數也不少，除了各區域基本的地理觀念要掌握外，尤其要注意跨冊次的出題方式，如第15題即測驗臺灣與美國的氣候類型。而此次單選題中地理考了15題，其中就有11題有圖表，相信這個趨勢不會改變，未來考生的讀圖能力勢必要加強。

歷史：理解事件原由 培養讀圖能力

歷史跟地理類似，首重臺灣歷史，其次是世界歷史，中國的部分則有減少，只考了4題，與以往比例相當不同。而中國史與世界歷史都著重近代史，如中國史考了明朝海禁、晚清立憲運動、國民政府的十年建設；世界史方面，第一、二次世界大戰就各考了1題，大航海時代與海外殖民則考了2題，符合課綱「略古詳今」的訴求，所以未來同學在準備時比例上應有所調配。

另外，準備歷史時也不能忽略讀圖，如第31、41題，尤其是第31題，沒有讀懂圖就無法正確作答，未來的考生一定要注意！

公民：掌握名詞定義 培養讀圖能力

公民科較無意外，每年必考的五院職權(第25、34題)、法律觀念(第10、32、35、51題)、經濟觀念(第11、36、42題)都有一定的出題比例，其他議題則出了6題，但都是與日常生活相關的內容，如第32題家暴的處理方式(保護令)、第39題性別平等等，只要掌握基本概念，要拿分並不是問題。

根據新綱第一年的會考試題來看，彤妤老師認為未來準備的方向不脫讀圖能力、閱讀能力、抓關鍵字的能力，還有融會貫通的能力。聽起來很難，但同學無須過度緊張，只要從掌握基本觀念開始，利用未來一年的時間慢慢準備，要獲取高分絕非難事唷！