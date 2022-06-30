趁暑假投資自己！從重要性、急迫性歸納4大閱讀清單 念書工作都實用

你會不會有這樣的困擾？明明很想進行閱讀計畫，看到專家列出琳琅滿目的書單之後，依然猶如大海撈針似的，不知該如何下手。然後，又把閱讀的念頭擱著，擱著擱著，一個月過去了，兩個月過去了，我們的閱讀行動還是無法劍及履及，勢在必行。

那麼，從這個暑期開始，下定決心，趁著這個長假，重新調整生活作息，也把閱讀習慣列為自己的日常。透過學習與閱讀投資自己，保持奮進的心，找到有效的執行力，那麼就可以邁向閱讀人的階段。

萬事起頭難，找對方法，才能事半功倍。首先，你可以利用這個郝明義《越讀者》的閱讀四大分類，輔以時間管理矩陣圖，兩者配搭去思考自己的閱讀需求：

一、重要且急迫：

面對沉重的考試壓力，要怎麼透過閱讀加分，讓自己學得又好又快呢？從學習做筆記、自我接納、為什要學習，這些急迫又重要的議題，從文字的浸潤，慢慢爬梳出學習與情緒管理的方法，找到走在熱愛學習、有愛向陽的旅程。因此，怡慧老師會想提供給大家的書單有——

(一)過去我們在做筆記的時候，是不是常有一種困擾？無論你用甚麼厲害的圖表，之後想要把所學的知識和新訊息加入筆記進行連結，相形變得好困難。申克‧艾倫斯《卡片盒筆記：最高效思考筆記術》讓我們做筆記變的很有彈性，你可以把每一次學習有用的知識記錄下來，它成為未來進行寫作或發表時，重要的素材，甚至讓你更有效率地去建構自己完整有系統的知識庫。

作者扎實又新穎的卡片筆記策略，幫讀者解除大腦額外的負擔，讓思考清晰可見，同時，也更益於我們組合相互關聯的概念筆記。你還在擔心找不到如何把知識從輸入到輸出的秘訣嗎？這本書絕對是你最好的筆記策略術之一。

同步加映書單：《過目不忘的文轉圖深化記憶法》、《【圖解】一寫就成真！神奇高效手帳筆記術》

(二)AI時代，如何把個人的創意與思考轉化後的知識，透過知識複利的方式為自己與他人生涯帶來正向的聯結與效益？同時，也能對社會產生有影響的價值擴散？《知識複利：將內容變現，打造專家型個人品牌的策略》書中提及的：如何讓外圍的「關注者」，變成忠實的「追隨者」？原來，我們需要價值拓展策略。我記得有人說過：這是一個「提供自己優勢，合作劣勢，創造趨勢」的時代，當我們提供越多自己的優勢，不只助人利己，也創造共好的影響力和價值觀，透過自己不斷地深化與學習，知識不只變成個人的力量，也在商業思維的POEM法則助益下，透過數位媒介工具，提升個人品牌的經營，也讓知識變現，從創作者便創業者，影響力擴及出去。作者深入淺出地敘寫，提供好用可實踐的方法：「IPAD法則」「BAR」及「CTA」法則，讓讀者能清楚掌握知識複利的精髓，成為下一位知識複利打造者。

同步加映書單《：順勢溝通：一句話說到心坎裡！不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《底層邏輯：看清這個世界的底牌》

(三)周慕姿《羞辱創傷：最日常，卻最椎心的痛楚》提到：某些創傷的記憶有一種很深的痛楚，你難以說出口。它讓你無法愛人，也無法被愛，這稱為「羞辱創傷」。這段敘述讓我憶及小時候，恐懼著英語課文背書接力賽，只要被點名，腦袋一片空白。並非沒有準備，而是很難克服在眾人面前精準地「背書」。那陣子，我常在惡夢中驚醒，甚至我好害怕上學，我不想要在同學面前出糗，更不想被老師貼上標籤，但是，即席背書真的是我的罩門。最難過的一次是，全班都過關了，輪到我卻囁嚅著無法完成任務。我這樣站了一節課，同學也會揶揄我，為什麼不讀書，明明這一段很簡單……

或許，有些事看似簡單，對於某些人真的是登天之難。老師嚴厲的眼神，同學不解的嘲笑聲，都讓我對學習有著很大的恥感和痛苦感。幸好，我的母親總會鼓勵我：都是媽媽的錯，她的英語程度也很差，可能是遺傳的關係，所以沒學好，真的不是你的錯。不是你的錯，說了一遍、說了兩遍、說了無數遍，我開始相信：我可以好好面對，我可以慢慢學好它。謝謝慕姿的文字，讓我和學生沒闖過的人生關卡，好像慢慢在文字中被療癒了，漸漸走向復原的自我悅納之途。

同步加映書單：《蛤蟆先生去看心理師》、《做自己，為什麼還要說抱歉？》

(四)《那些學校忘記教你的事》人類是極其細膩敏感的動物，我們會受到外界人事物的影響，產生害怕、恐懼、執念、憎恨等負面情緒，若想邁向更好的生活，我們得要先處理自我探問、掌控「情緒維度」、斷捨「有毒關係」等議題，但如何面對且培養情感素養的方法，學校卻沒有教會學生，包含面對失敗，找回自信心，克服膽怯，找回自信。這本書集結21堂人生必需學會的課程，以人性化的方式提供讀者找回自我天賦與創意的訣竅，避免在情緒、人我關係、愛情、夢想、志業等重要的環節，因為無法掌握關鍵而不斷地重蹈覆轍，學校要教的除了課程內容，讓我們培養技能與態度之外，也要更宏觀地帶學生思考未來世界即將面對或是要解決的事情。給予適當建議。

同步加映書單：《上一堂人生國文課：希望老師有教我的事，關於際遇、抉擇、傷痛，以及無論順逆都能優雅起身》、《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》

二、重要不急迫：

青少年正處於奠定自我價值，站在職涯選擇的十字路口，如何從家人親密關係到建立良好人際關係，出走與回歸的意義，都會是我們關注且常實踐要經營的議題。因此，怡慧老師會想提供給大家的書單有－－

(一) 到底哪一本書會被首富比爾‧蓋茲選中？甚至空前推薦成為送給送給全美大學生的禮物？它為什麼可以給你一個強大的世界觀，讓你思考變得清晰？漢斯．羅斯林《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》透過說故事的技巧和解析數據的方法，帶領我們成為有溫度也有見識的學習者。我特別有感得是：有些事儘管牴觸我們的直覺認知，儘管顯得絕無可能，卻仍然真確。帶著懷疑的濾鏡，透過邏輯思考，抽絲剝繭地看到更真實的世界。

同步加映書單：《我如何真確理解世界：漢斯．羅斯林的人生思辨》、《第二座山：當世俗成就不再滿足你，你要如何為生命找到意義？》

(二) 讀過黑川伊保子《老婆使用說明書》、《老公使用說明書》之後，是不是對作者詼諧有趣卻精準分析的內容拍案叫絕呢？喜歡發呆、磨蹭的兒子，是因為他是理科先生腦？作者從老婆、老公的視角，移至母親的角度，他先從男性的大腦與女性的大腦來進行剖析，讓許多和兒子溝通有些小門檻的母親，可以讓兒子感受到母親與家人的愛。這是一本市和母子一起讀的書，原來你沒讀懂兒子的內心戲不是你的錯，因為你和他看世界的角度本來就不一樣。我特別喜歡作者要母親們欣賞兒子的「心不在焉」，並學習「視而不見」，這是給兒子成長的空間與同理。兒子讓母親感受愛的時間比女兒慢，這和他的生理成長曲線也是有關的。我也想邀請青少年來讀一讀自己是不是被做這秒懂了，還是看完後，你也有話要說：作者呀！和我來一場兒子說明書的論辨吧！

同步加映書單：《老公使用說明書》、《老婆使用說明書》

(三) 火星爺爺《我在地球的奇異旅程》就像他當年TEDXTaipei演講一樣，讓所有閱聽人內心盈滿正能量，感受到向沒有借東西的人生智慧，如何在火星爺爺生命被體驗而出。我特別感動火星爺爺說的：如何把限制活成無限？端看你的思維高度。他感謝那些協助他的生命天使，並把這些能量化成文字，讓我們從中感受到人間處處有溫情，我們缺乏的是看見美好的靈犀之眼。

就像愛瑞克曾說的：現在所有的壞事最後都會變成好事，如果你能從中感受到命運給你的試煉，藏有更深遠的祝福，你就能成為自己生命的主宰，不受任何人的羈絆，任何事件的困擾，完成走向做自己的自由。我喜歡這本書傳遞的美善概念：你也可以啟動你的複利，為自己創造豐盛。

同步加映書單：《大人的幸福學》、《達標》

(四)《朝聖。旅人和他的文學座標》如何兼顧讀讀萬卷書和行萬里路？八十張著名文學場景的照片，讓你找到起而行的欲念。旅行常常是找到出走的意義，不只擴展新知，也讓你學會同理尊重，學會解決問題的能力。有人說：旅行最大的挑戰是未知，還有旅途中的突發，但，那又是旅行最大的收穫與迷人之處，甚至讓你重溫這段旅程，心靈依然會微微地悸動著，當時你與地景、人物激盪的永恆花火。有人把這本書當成旅行提案，有人把它當成與作家邂逅的祝福，有人因為這本書體會向經典致敬的奧義，甚至把所列的作品，帶到當地重新讀一次，感受一次，作者創作的靈光所在。華盛頓州的福克斯與《暮光之城》的場景、西班牙塞戈維亞與《戰地鐘聲》，它完美地帶著讀者翩然來到文學的地景裡，婆娑起舞。

同步加映書單：《一山一故事：科技人的歷史旅記》、《是時候，讓自己踏上浪漫冒險了》

（待續）