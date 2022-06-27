好讀周報／美國國務卿布林肯 向畢業生分享3個人的故事

文／方祖涵

今年喬治城大學外交學院畢業典禮主講人，是現任美國國務卿布林肯。跟許多大學一樣，這是因疫情停辦兩年以後，首次現場畢業儀式。對在場所有人來說，心情都是複雜的，不管是為自己還是別人慶賀，都難免回憶起在這4年裡，因為世界變異而失去的一切，包括健康、家人、同學，還有被迫離群索居的時光。

「讓我們把話說開吧」，布林肯用個玩笑開場，「紐約大學有天后泰勒斯當主講人，可是職員不讓我帶吉他上台，他們說如果我唱她的〈我們再也回不去了〉給普亭總統，不僅違反外交禮節，又會讓大家覺得尷尬。」

●不要忘記將你塑形的過往

在全場掌聲與笑聲中，他接著跟畢業生分享3個人的故事，他們分別是瑪德琳、科林，及喬治。科林是牙買加後裔，小時候住在紐約貧窮社區，每個星期二他都會跟各族裔鄰居一起到樓下慷慨的猶太家庭看電視，這段時光讓他更了解跨族群合作的可貴；瑪德琳年幼跟家人從捷克逃到美國，經歷過納粹與共產黨的威脅，因此後來更致力保障被暴戾政權欺凌的難民。

不管你未來去哪裡，做什麼，不要忘記那些將你塑形之過往，這是布林肯第一個建議。

●對人尊重 對事物保持好奇

第二個建議是永遠當個學生。

瑪德琳在外交學院教學40年，課程開場是「我期待與各位一起教育與學習，共同試著了解世界發生的一切」，在訪談裡她經常提到「我學生告訴我」，甚至等她臨終到了病榻，還帶著一疊學生報告，堅持到最後一刻；喬治在國務院對政策備忘錄有疑問時，總會跳過層級，直接找最初擬稿的基層職員辯論，因為他知道就算職員資淺，還是可能有獨到見解。對他人保持尊重、對事物保持好奇，世界就會永遠有趣。

●不懼迷途 不忘初衷與學習

最後一個建議是，不要害怕迷路。科林是家裡第一個大學生，爸媽期待他成為工程師，可是卻因為不擅繪圖只好改修地質學，讓全家都深感失望；瑪德琳從衛斯理畢業後馬上結婚生子，後來想要進入職場面試屢屢碰壁；喬治在珍珠港事變後決定要從普林斯頓大學休學從軍，沒想到視力測驗失敗，傷心之餘跟同學喝個爛醉，醒來後還發現背上多了一個老虎刺青。

瑪德琳．歐布萊特，科林．鮑爾，還有喬治．舒茲皆於疫情期間離開人世。他們沒有按照美好藍圖開始人生，後來卻分別成為美國國務卿。布林肯用他們的故事告訴畢業生不忘初衷、永遠學習，還有不懼迷途。這些道理，不管在人生哪個階段都很適用。

其實這三位國務卿還有一個共同點，就是對運動熱愛。歐布萊特到北韓跟金正日歷史性見面，所帶禮物竟是喬丹簽名籃球，舒茲曾經私坐軍用專機趕場觀看職棒世界大賽，而鮑爾是黑人聯盟博物館董事，見證昔日選手奮鬥卻無法登上大聯盟的辛酸時光。哲人日已遠，故事，卻永遠留存。

（作者為運動文學作家）