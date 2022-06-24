快訊

乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府教育希望工程 18名學生下月起公費赴美求學

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府希望工程邁入第6屆，18名學子下月起將陸續赴美求學。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府希望工程邁入第6屆，18名學子下月起將陸續赴美求學。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府推動公費留美希望工程，今年再甄選高中職、國中學生各9人，將於下月起陸續啟程赴美，在當地求學一年。行前，縣長徐榛蔚會見18位公費學生，勉勵他們汲取國外經驗，也分享台灣文化，讓世界看見花蓮。

公費留美希望工程在前縣長傅崐萁時推動，每年徵選10多位花蓮優秀子弟到美國求學1年，由縣府遴選留學代辦業者安排接待家庭住宿及協助就讀當地的公立高中及私立國中，期間包括機票、學雜費、住宿等，每人約需數十萬到上百萬元，都由縣府支應，希望開啟花蓮子弟的國際視野。

今年邁入第六屆，將出國的18位留美學生，通過初審英語測驗，學業成績、學習計畫書等書面複審，以及最後以英語即席問答的面試，獲得入選資格，預計7月起至8月陸續啟程。

教育處表示，這幾年因應嚴峻疫情，保留彈性，家長或學生可自行評估是否延後出發，正在留學的學生也可決定是否要縮短留學時間，去年有一名學生就決定延到今年再出發。

縣長徐榛蔚昨天在教育處代理處長翁書敏陪同下，會見18名青年學子。她先恭喜學生們要邁向國際赴美留學，期許做好國民外交，結識更多來自世界各地的朋友，並在美國不同的學習背景下啟發思考力，培養在不同文化中茁壯發展的「文化智商」。

花蓮縣長徐榛蔚會見18名將公費留美的學子，期許把握難得的機會，汲取經驗。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚會見18名將公費留美的學子，期許把握難得的機會，汲取經驗。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚會見18名將公費留美的學子，期許把握難得的機會，汲取經驗。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚會見18名將公費留美的學子，期許把握難得的機會，汲取經驗。圖／花蓮縣府提供

花蓮 徐榛蔚 美國

延伸閱讀

花蓮縣府辦公費留美 18名國高中生7月啟程

花蓮購物節7月中旬開跑 在地消費滿百元就可抽大獎

國寶殞落 全台僅存文面林智妹走過百年人生病逝花蓮

花蓮四維高中軟式棒球隊奪全國冠軍 徐榛蔚接見表揚

相關新聞

花蓮縣府教育希望工程 18名學生下月起公費赴美求學

花蓮縣政府推動公費留美希望工程，今年再甄選高中職、國中學生各9人，將於下月起陸續啟程赴美，在當地求學一年。行前，縣長徐榛...

國際小學堂／新冠、猴痘之外 疫情恐還沒完

新冠疫情還未結束，猴痘又在世界各地傳播。法新社報導，這類「人畜共通傳染病」已存在千年，但在最近數十年變得更常見，專家指出...

國際小學堂／8大新興傳染病 病毒愈來愈毒

近期爆發的猴痘疫情與肆虐兩年多的新冠疫情，凸顯廿一世紀新興病毒的威脅愈來愈大。

紐時賞析／芭蕾舞編舞家執導麥可傑克森音樂劇 獲10項東尼獎提名

Irritatingly, yet predictably, “MJ: The Musical,”directed by...

紐時賞析／窮國製造的暖化少 卻深受其害

India has contributed little to climate change: Home to 18% ...

圖表看時事／拚再生能源趕進度！新建物將裝太陽能板、離岸風電設置放寬

經濟部昨天預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，為衝刺光電，將要求新建、增建或改建的建物，在考慮到受光條件與可免除認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。