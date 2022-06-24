花蓮縣府教育希望工程 18名學生下月起公費赴美求學

花蓮縣政府推動公費留美希望工程，今年再甄選高中職、國中學生各9人，將於下月起陸續啟程赴美，在當地求學一年。行前，縣長徐榛蔚會見18位公費學生，勉勵他們汲取國外經驗，也分享台灣文化，讓世界看見花蓮。

公費留美希望工程在前縣長傅崐萁時推動，每年徵選10多位花蓮優秀子弟到美國求學1年，由縣府遴選留學代辦業者安排接待家庭住宿及協助就讀當地的公立高中及私立國中，期間包括機票、學雜費、住宿等，每人約需數十萬到上百萬元，都由縣府支應，希望開啟花蓮子弟的國際視野。

今年邁入第六屆，將出國的18位留美學生，通過初審英語測驗，學業成績、學習計畫書等書面複審，以及最後以英語即席問答的面試，獲得入選資格，預計7月起至8月陸續啟程。

教育處表示，這幾年因應嚴峻疫情，保留彈性，家長或學生可自行評估是否延後出發，正在留學的學生也可決定是否要縮短留學時間，去年有一名學生就決定延到今年再出發。