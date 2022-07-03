口語英文充電站／「先不要」英文怎麼說？
小編最近剛好聽到了兩個 not 開頭的片語，在日常對話中非常實用，不過英文課本卻很少提到，今天小編就來幫大家介紹一下這兩個好用的片語吧！
Not right now.
現在不要右邊？不是啦，這裡不是在說右邊，not right now 在口語上意思是「現在先不要」，像是如果有人問你要不要去喝飲料，就可以這樣回答：
A: I'm gonna grab a cup of tea at Louisa Coffee. Wanna join me?（我要去露易莎買杯茶。要一起嗎?）
B: Not right now. Thanks.（先不要。謝啦。）
或是你同事在你很忙的時候煩你：
A: You know I saw a Siamese cat sleeping on a scooter yesterday…（欸我昨天看到一隻暹羅貓在機車上睡覺...）
B: Not right now—I'm dealing with some stuff.（先別吵－－我在處理一些事情。）
Not that I know of.
這句話應該很好理解，意思是「據我所知沒有」，當你想回答別人不知道，但又不想把話說得太滿時，就可以用這個片語喔。
A: Does Yi-Jin have a girlfriend?（易辰有女友嗎？）
B: Not that I know of. I always see him sleeping at the office.（就我所知沒有。我經常看見他睡在辦公室。）
那這個片語也可以用 Not that I'm aware of. 替代，意思是一樣的喔。
A: Does Yi-Jin smoke?（易辰有抽菸嗎？）
B: Not that I’m aware of, but he does drink a lot.（就我所知沒有，但他喝很多酒。）
同場加映：not one’s cup of tea
小編再幫各位補充一個好用的片語 not one’s cup of tea，字面上意思是「不是我的茶」，其實是指「不是某人喜歡的事物」、「不是某人的菜」，舉個例子：
Thanks for the invitation, but hanging out with a bunch of kids isn't really my cup of tea.（謝謝你邀請我，但我沒有很想和一群小屁孩鬼混。）
I know many people find Yi-Jin attractive, but he is just not my cup of tea.（我知道很多人都覺得易辰很帥，但他不是我的菜。）
下次大家想委婉拒絕別人時，就可以用用看這幾個片語囉！
延伸閱讀
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