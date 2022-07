口語英文充電站／「先不要」英文怎麼說？

小編最近剛好聽到了兩個 not 開頭的片語,在日常對話中非常實用,不過英文課本卻很少提到,今天小編就來幫大家介紹一下這兩個好用的片語吧!

Not right now.

現在不要右邊?不是啦,這裡不是在說右邊,not right now 在口語上意思是「現在先不要」,像是如果有人問你要不要去喝飲料,就可以這樣回答:

A: I'm gonna grab a cup of tea at Louisa Coffee. Wanna join me?(我要去露易莎買杯茶。要一起嗎?)

B: Not right now. Thanks.(先不要。謝啦。)

或是你同事在你很忙的時候煩你:

A: You know I saw a Siamese cat sleeping on a scooter yesterday…(欸我昨天看到一隻暹羅貓在機車上睡覺...)

B: Not right now—I'm dealing with some stuff.(先別吵--我在處理一些事情。)

Not that I know of.

這句話應該很好理解,意思是「據我所知沒有」,當你想回答別人不知道,但又不想把話說得太滿時,就可以用這個片語喔。

A: Does Yi-Jin have a girlfriend?(易辰有女友嗎?)

B: Not that I know of. I always see him sleeping at the office.(就我所知沒有。我經常看見他睡在辦公室。)

那這個片語也可以用 Not that I'm aware of. 替代,意思是一樣的喔。

A: Does Yi-Jin smoke?(易辰有抽菸嗎?)

B: Not that I’m aware of, but he does drink a lot.(就我所知沒有,但他喝很多酒。)

同場加映:not one’s cup of tea

小編再幫各位補充一個好用的片語 not one’s cup of tea,字面上意思是「不是我的茶」,其實是指「不是某人喜歡的事物」、「不是某人的菜」,舉個例子:

Thanks for the invitation, but hanging out with a bunch of kids isn't really my cup of tea.(謝謝你邀請我,但我沒有很想和一群小屁孩鬼混。)

I know many people find Yi-Jin attractive, but he is just not my cup of tea.(我知道很多人都覺得易辰很帥,但他不是我的菜。)

下次大家想委婉拒絕別人時,就可以用用看這幾個片語囉!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】