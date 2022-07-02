閱讀數學／「正向」力量對數學學習的好處

你喜歡數學嗎？你覺得數學有不有趣呢？

可別以為這些問題跟學習無關。實際上，「態度」跟數學學習成效可是息息相關的！

史丹佛大學精神病學與行為科學科系的研究人員，曾針對「正面態度對於數學成績」的影響進行實驗，並且進一步使用fMRI探究背後的機制。他們找了兩百多名7-10歲的小學生來進行實驗。他們先讓學生和學生家長各自填寫評估問卷，並且使用測驗評估學生的計算能力、數學推理、單字理解能力和閱讀理解能力。研究結果發現，孩子們對數學的「正面態度」依然與他們在「計算能力」和「數學推理」的分數呈現正相關。

§對數學的正面態度能強化感官記憶的儲存

研究進一步想了解，正面態度究竟是強化哪一方面的學習能力呢？

第二階段的fMRI實驗，實驗者針對解題時使用「記憶提取」策略的孩子做fMRI，試著探討對數學的正面態度究竟是強化了哪一條記憶迴路。實驗發現，對數學的正向態度對數學能力的提升，其實是和海馬迴的感官記憶有關！海馬迴可以將相異的資訊整合成有意義的知識，並進一步將不同的知識串聯起來，對需要記憶事實的知識相當重要。他們認為，對數學的正向態度，能夠提升孩子們打包數學學習知識、儲存到大腦中的歷程，進而促進學習效率。

也就是說，從第二個實驗來看，喜歡數學、對數學知識具備正向態度，都有可能強化學習能力，提升學習效率，進而容易學得更好。這和我們之前提到好奇心的效果，有異曲同工之妙。如果孩子們總是學了就忘，什麼數學知識都記不起來。不一定是要繼續反覆練習，或許，試著重新形塑他們對數學的觀感更是一個好方法！

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成