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不動怒、不強迫！與亞斯伯格症孩子親近溝通 買牛奶也可是日常練習

聯合新聞網／ 寶瓶文化出版
作家王意中新作《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。示意圖／ingimage
作家王意中新作《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。示意圖／ingimage

對人愛理不理，難建立關係的亞斯

教室裡，老師的一句話，可能就引爆亞斯兒的情緒地雷。

與亞斯兒說話，在語句、語氣、說話內容、遣詞用字與音量等方面，都要非常謹慎。因為亞斯兒解讀社會情緒線索的能力不足，容易產生誤解與扭曲。尤其是他們對於人、事、物以「二分法」看待，非黑即白，往往引發極端的反應。只要有一句話，甚至一個字說錯，便容易被孩子解讀為「不友善」，爆發激烈情緒。

與亞斯兒溝通的大前提：孩子接受你嗎？

（本文出自《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》，未經同意禁止轉載。)

亞斯在接收訊息上，有自己的一套想法。但是當他願意接受你，你說的話，就會成為他思考的內容。

生活中，如果能夠維持一定的規律狀態，有助於亞斯伯格症孩子安心，對於情緒有很好的穩定效果。這時，若我們很清楚地讓孩子知道，許多事情的改變是自然的，孩子便有機會接受這個概念：改變是非常自然的事情，不變反而是一種特例。

這麼做，並不會因為生活中出現不確定性，而造成亞斯兒的焦慮不安。只是讓孩子能在「心態」上接受一旦發生改變，自己可以如何欣然面對。

循序漸進地改變：慢慢微調

我常提醒一點：要求亞斯伯格症孩子有所改變時，要非常謹慎地留意孩子的「情緒反應」。因為對於亞斯兒來說，「改變」充滿了挑戰及壓力，隨之而來的「不確定性」，很容易使他們緊張、焦慮，同時做出對自己不利的誇大解釋。

作家王意中新作《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。示意圖／ingimage
作家王意中新作《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。示意圖／ingimage

然而在日常生活裡，改變無所不在，隨時隨地都可能發生，因而亞斯兒很容易陷入焦慮不安的情緒。

每個人當然可以有自己的喜好，比如孩子吃早餐時，都喝A牌牛奶加B牌玉米碎片。對於飲食的偏好與選擇，除非明顯偏食、挑食，而對健康有負面影響，否則不一定要強迫孩子改變。

但是在現實生活中，A牌牛奶確實很難買到時，就不得不隨之因應、調整。孩子得學習接受這種變化。

從日常做起 協助孩子內建可能性

面對改變，採取循序漸進的方式，一步一步地慢慢「微調」。

讓孩子實際做出改變之前，先和他分享，事情可能會出現什麼樣的變化。

例如對孩子說：「媽媽知道你喜歡喝A牌牛奶。但假如有一天，A牌牛奶缺貨了買不到，眼前有B、C、D三種品牌的牛奶，你會選擇哪一個？」

或許孩子會回答：「我就是要A牌。沒有A牌，我就不喝。」

或者孩子說，那他就不喝牛奶。可以繼續詢問他：「那你要選擇無糖豆漿、紅茶或玉米濃湯？」這也是一種變化，也是一種選擇。

但是切記：別跟孩子強調「那你就不要喝牛奶」。亞斯兒對於「不」這種否定字眼是很敏感的。

買牛奶也可以是種練習

作家王意中新作《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。示意圖／ingimage
作家王意中新作《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》。示意圖／ingimage

平時就可以試著讓孩子瞭解事物有不同的可能性。比如先接受孩子喜歡喝A牌牛奶這點，再慢慢讓他瞭解B、C、D三種品牌牛奶的特色，逐漸接受不同品牌的差異。當孩子的適應程度增加，遇到A牌牛奶缺貨，他也就多少能退而求其次地接受其他選擇或變化。

引導孩子去發現，各種排列組合的變化可能有什麼樣的樂趣與新鮮感，並且反覆地練習，有助於漸進式地破解亞斯兒的固著性。

日常生活中就可以做「備案練習」，比如為一件活動列出備案一、二、三，幫助孩子瞭解，每一件事情都有可能在一定的範圍內發生改變。

讓孩子逐步瞭解，雖然大多數時候，我們習慣選擇自己熟悉、擅長或安心的方法，但每樣事物並非只有一種選擇，一切皆有可能。

（本文出自《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》，作者：王意中）

亞斯伯格症 書摘 寶瓶文化

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