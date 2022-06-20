童年被否定、長大羞辱人...有「羞辱創傷」卻不自覺？「自我悲憫」才能讓自己前進

在韓劇《少年法庭》中有一段話，直擊我心。

認識「羞辱創傷」 和PTSD有何不同？

（本文出自《羞辱創傷》，未經同意禁止轉載。)

「羞辱創傷」是我觀察到台灣與華人社會的一種常見現象，存在於文化當中，影響我們極為深遠。而本書所定義的「羞辱創傷」，基本來說就是「複雜性創傷後壓力症候群」（CPTSD）的其中一種樣貌。

所謂的「複雜性創傷後壓力症候群」（CPTSD）與常聽到的「創傷後壓力症候群」（PTSD）有其類似與不同之處。最大的不同為，造成PTSD的創傷多半較為單一，例如巨大災難或意外，為單一次的創傷事件；而CPTSD為一連串的創傷事件所造成，時間更為長期、具有持續性。

本書所指的「羞辱」，是使用一些手段，貶低、壓抑一個人的人格特質或自我價值，乃至影響到對方的自尊、對自我的看法，因而使對方感受到羞恥，覺得自己很糟糕。

而「羞辱創傷」，就是在這些羞辱中被傷害、所累積的創傷經驗。羞辱創傷者都有多次被羞辱的經驗，因而造成我們心理、生理的影響，甚至引發身心症、各種生活適應不良或僵化的防衛機轉與生存策略，影響我們與他人的關係。

也就是說，「羞辱創傷」這類的羞辱，多半具有連續性，可能有一次讓我們印象很深刻的經驗，但在生活的其他時間裡，這些「羞辱」，隱微或直接地出現在生活中、在互動的經驗裡。

「羞辱施行者」也是創傷受害者？ 羞辱有何目的性？

作家周慕姿新作《羞辱創傷》。示意圖／ingimage

另方面，在我的實務經驗中發現，這類「羞辱」大多是「有目的性」的。也就是說，施行「羞辱」，可以讓施行者達到某些目的。因此，常看到權力位階高的人用在權力位階低的人，或是在人際關係中，以貶低、壓抑對方的方式勾起對方的「自我感覺不良」的羞愧感，藉此達到自己的目的，讓對方可以按照自己的方式做，從而控制對方、讓施行者獲得控制感。

也就是說，「羞辱」的確是一種「攻擊」，時常用在「展現權力」、「控制他人」，甚至是讓施行者「自我感覺良好」，可以藉由羞辱他人，感受到自己是有力量、可控制他人，甚至可以擺脫自己的羞愧感與得到成就感。

可以讓施行者覺得：「我是比你好的，你是差的」。

那種施行的快感與殘忍，是存在於施行者心裡的。這個快感，卻也是用以撫平施行者內心突然升起的「羞愧感」或「自我感覺不良」的心情。

「自我悲憫」，讓自己能夠前進

我見過許多個案對自己極為殘忍。在描述創傷記憶時，會很殘忍地對自己說：「你活該，你就是沒人愛，活該會這麼被對待！」

當我們沒有機會去重新觀看這段創傷時，我們會用當初傷害我們的人的眼光去看待自己、看待這些創傷記憶。我們會不小心內化了對方對待我們的方式、說的語言，而變成了自我鞭笞的動力。

要從這些傷口復原，需要練習重新探究自己的創傷記憶，並且拿回自己被別人剝奪，甚至自己封印住的那些感受與情緒，讓自己的心可以找回來。

接下來，深吸口氣，我們一起走這段療癒的路程。

路途中，不忘拍拍自己，對自己說：「你真的很勇敢，我陪著你。」

我曾經遭遇什麼？ 五大療癒法不妨試試

作家周慕姿新作《羞辱創傷》。示意圖／ingimage

知道自己遭遇的是痛苦的、不公平的事，對我們的復原之路是重要的。

我們需要去看那些過去的經驗。哪些是我們的真實，讓屬於我們的感受、想法等能夠恢復，了解到自己遭受什麼不合理的對待，並且理解那些恐懼如何影響我們。

開始第一步時，我想請你找一個讓你覺得舒適、安全、安靜的空間，你可以放置會讓你舒服的抱枕，或是在書寫時，手邊放著可以安慰你的東西。一個小玩偶、小擺飾、紓壓球、香氛精油、音樂等都可以。

當你覺得這個書寫或是回憶過程讓你覺得有些壓力，就可以觸摸、嗅聞、聆聽、觀看這些可以帶給你安全的物品，提醒自己可以慢慢放鬆，安撫你的身心。

當你開始覺得安全、舒適後，你可以拿出你的日記本、筆記本，使用書寫，或是拿出錄音器材，用說的也可以。

接下來，你可以：

（1）選擇一段曾遭過羞辱創傷的記憶，試著回憶，並寫下或說出當時發生什麼事。 （2）問問自己：當時的感受是什麼。 （3）這個經歷讓你對自己或他人產生什麼看法？（可參考負面認同與負面標籤） （4）這些感受與看法，促使你做了什麼決定。 （5）如果你是一個旁觀者，你會想對這個過去的自己說什麼？

（本文出自《羞辱創傷》，作者：周慕姿）