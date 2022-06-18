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經濟學家傑佛瑞薩克斯 獲唐獎永續獎肯定

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，該獎項由美國經濟學家、現為哥倫比亞大學的大學教授傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲得，記者會場播放傑佛瑞教授預錄的得獎感言。記者許正宏／攝影
財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，該獎項由美國經濟學家、現為哥倫比亞大學的大學教授傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲得，記者會場播放傑佛瑞教授預錄的得獎感言。記者許正宏／攝影

財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，唐獎教育基金會執行長陳振川、永續發展獎評選委員召集人劉兆漢、中央大學大氣系教授王作台宣布並介紹得獎者，該獎項由美國經濟學家、現為哥倫比亞大學的大學教授傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲得。

薩克斯致詞時表示，他已在追求永續發展的旅程跋涉50年之久，唐獎恰巧在第50年降臨在他身上，讓他振奮，非常榮幸也感激。期待有機會到台灣，與台灣民眾分享看法，並和政府官員會面。

財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、永續發展獎評選委員召集人劉兆漢、中央大學大氣系教授王作台宣布並介紹得獎者，美國經濟學家、現為哥倫比亞大學的大學教授傑佛瑞．薩克斯。記者許正宏／攝影
財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、永續發展獎評選委員召集人劉兆漢、中央大學大氣系教授王作台宣布並介紹得獎者，美國經濟學家、現為哥倫比亞大學的大學教授傑佛瑞．薩克斯。記者許正宏／攝影

唐獎 哥倫比亞

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