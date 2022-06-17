與美MCI簽署雙聯學位 竹縣義民高中國際交流跨大步

在新竹縣教育局長楊郡慈、美國在台協會代表見證下，新竹義民高中校長陳衍財今與美國緬因中央中學（MCI）校長Mr. Winn Price視訊簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，只要通過「3+1」的線上課加實體課，就能取得MCI文憑，進而申請美國大學。

陳衍財表示，該校是新竹縣第一所與MCI合作的中學，參與「雙聯學制課程」的學生，白天要上高中課程，晚上則是加修全英語的線上課程，高一升高二的暑假則要到MCI上4周STEM課程，畢業後可取得台美高中雙文憑，未來想出國唸書，可無縫接軌28所美國百大名校，若想留在台灣，也可以將這段經歷納入學習歷程。

義民高中董事長潘鵬仁表示，為開展學生全球視野、強化英文聽說讀寫能力，義中除聘外師授課、研發「雙語課程」計畫外，也鼓勵學生參加「APEC國際專題競賽」、日本青森縣睡魔祭典活動、日本高知縣全國甲子園漫畫比賽等活動，榮獲數位深耕計畫教育部金質獎肯定。

此外，菁英班學生近日與韓國仁川高中透過視訊文化交流，討論升學制度、疫情控制、烏俄戰爭、社區永續等議題，並用Vlog記錄學校日常，台灣學生分享大考前要吃象徵上榜的「粽子」。韓國學生回應，韓文「黏」是「通過」的諧音，因此考前很多人會吃太妃糖或麻糬等「黏」的食物。