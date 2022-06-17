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與美MCI簽署雙聯學位 竹縣義民高中國際交流跨大步

聯合報／ 教育事業部
義民高中普通科菁英班與韓國仁川高中學生透過視訊研討多種議題。圖／義民高中提供
義民高中普通科菁英班與韓國仁川高中學生透過視訊研討多種議題。圖／義民高中提供

新竹縣教育局長楊郡慈、美國在台協會代表見證下，新竹義民高中校長陳衍財今與美國緬因中央中學（MCI）校長Mr. Winn Price視訊簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，只要通過「3+1」的線上課加實體課，就能取得MCI文憑，進而申請美國大學。

陳衍財表示，該校是新竹縣第一所與MCI合作的中學，參與「雙聯學制課程」的學生，白天要上高中課程，晚上則是加修全英語的線上課程，高一升高二的暑假則要到MCI上4周STEM課程，畢業後可取得台美高中雙文憑，未來想出國唸書，可無縫接軌28所美國百大名校，若想留在台灣，也可以將這段經歷納入學習歷程。

義民高中董事長潘鵬仁表示，為開展學生全球視野、強化英文聽說讀寫能力，義中除聘外師授課、研發「雙語課程」計畫外，也鼓勵學生參加「APEC國際專題競賽」、日本青森縣睡魔祭典活動、日本高知縣全國甲子園漫畫比賽等活動，榮獲數位深耕計畫教育部金質獎肯定。

此外，菁英班學生近日與韓國仁川高中透過視訊文化交流，討論升學制度、疫情控制、烏俄戰爭、社區永續等議題，並用Vlog記錄學校日常，台灣學生分享大考前要吃象徵上榜的「粽子」。韓國學生回應，韓文「黏」是「通過」的諧音，因此考前很多人會吃太妃糖或麻糬等「黏」的食物。

義中一年級陳芯慧說，她從交流中認識了韓國的教育制度、飲食文化、環境污染等議題，其中教育制度讓雙方最有感，「大家都想拼命爬上頂尖大學，他們的升學壓力比我們大很多」。另位學生宋福原提到，與韓國學生互動很有趣，尤其是聽到韓國學生對升學制度、K-pop或國際局勢等議題的看法，深刻感受台韓差異。

義民中學與美國緬因州中央中學簽署雙聯文憑MOU。圖／義民中學提供
義民中學與美國緬因州中央中學簽署雙聯文憑MOU。圖／義民中學提供
義民高中普通科菁英班與韓國學生線上討論都市發展與生態平衡問題。圖／義民高中提供
義民高中普通科菁英班與韓國學生線上討論都市發展與生態平衡問題。圖／義民高中提供
義民高中普通科菁英班學生與韓國仁川高中視訊研討會後合影。圖／義民高中提供
義民高中普通科菁英班學生與韓國仁川高中視訊研討會後合影。圖／義民高中提供

美國在台協會 新竹

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