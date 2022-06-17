疫情往下預約出遊 屏東小小兵特展早鳥搶票下殺59折
看準疫情趨緩，暑假應有一波出遊人潮。屏東縣政府7月起在屏菸10號倉庫推出《神偷奶爸大視界》世界巡迴特展，下周一（20日）起早鳥票限時開賣，3人同行最低可下殺59折。
屏東縣府文化處表示，《神偷奶爸》系列動畫全球票房不惡，在屏菸1936文化基地10號倉庫舉辦的《神偷奶爸大視界》世界巡迴特展，預於7月1日展至9月25日，展區打造真實電影場景，以小小兵曾登場的各部作品貫穿連結，包含環型劇院、電影展示畫廊、壞蛋格魯的邪惡研究室等，除了夢幻拍照場景，更有多種互動小遊戲，在格魯實驗室一起參與邪惡計畫，製作獨特專屬放屁槍，可以讓親子同樂。
文化處指出，特展早鳥票20日起限時開賣，現場全票原價299元，學生優惠票249元，6月30日早鳥雙人票只要380元、早鳥三人票500元，最低下殺59折。購票可利用超商ibon售票系統、全網FamiPort或KLOOK、KKDAY、GOMAJI。相關活動資訊可至屏菸1936文化基地臉書（https://www.facebook.com/pt1936/）查詢。
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