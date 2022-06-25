閱讀數學／靠打電動不怕數學？

過去，我們報導了許多有趣的數學教育研究，今天要來跟大家分享臺灣學者針對臺灣學生的數學研究！政治大學張葶葶教授與其團隊於先前發表了一項很有趣的研究成果。研究中，他們測量了逾百位小學低年級學生的「數學焦慮」程度。發現儘管只是低年級，但已有部分孩子對數學感到焦慮。焦慮程度越高，數學成績明顯越差。

該怎麼減輕孩子們的數學焦慮呢？

國外有一些方法，例如先前我們介紹的，寫下「自己為什麼考試的時候會緊張」，或是持續性的給予孩子數學刺激。張教授團隊偏向後者，不過是以一種更有趣的形式—電腦遊戲。他們設計了一款「魔數師大戰外星人」的遊戲，內容顧名思義，是一些加減法等數學操作，讓小小玩家運用數學來保護地球。研究結果顯示，當持續6周，每天半小時的遊戲時光後，孩子們的數學焦慮顯著降低。

§ 數學興趣與數學知識同樣重要

數學焦慮與數學成就有著緊密的關聯。因為害怕數學，大腦的相關運算能力將比平常表現更差。因為害怕數學，會想要逃離數學課，不想碰相關的內容(大人都會，孩子更容易如此)，或是用錯方法，只靠背誦跟反覆練習。於是，現在有越來越多的研究與討論，建議把教學重點不僅僅是放在知識面，還要關注孩子們的情意面。比方說，美國加州最近正在討論新的數學課程方向，白皮書第一章就明確寫下：

課程設計的目標中，必須讓「鼓勵學生參與」與「傳遞知識內容」同樣重要。

唯有同時兼顧情意面與知識面，才能讓孩子學好數學。不只如此，還能更激發孩子自主學習的動力。