【趣味英文】positive、sick、smart…這些字居然可正可反？

語言並非一成不變的，有些字隨著時代演進而被賦予新的意思，或產生了不同的聯想。比方說你在 2020 年以前說：I’m positive. 大家可能就覺得你就是在說自己是個「樂觀的人」。但這句話要是放到現在，大家可能就會以為你確診 tested positive，得到新冠肺炎。

那以下小編就來介紹幾個隨著時代而改變意思的字。

sick

Sick 這個字大家應該不陌生吧！那除了「生病；想吐」之外，在現代流行語中，它也有「很酷、很厲害」的意思在，就跟 excellent、outstanding 意思差不多唷。來看個例子：

That was a sick move on the longboard!（你長板的那招很猛欸！）

smart

你知道嗎？smart 在古英文中，其實是動詞「刺痛」的意思，會用來形容弄痛你的東西。比方說：

Nails are smart, and so are swords and needles.（釘子、劍和針會刺痛你。）

後來，smart 才逐漸演變出「聰明的」的意思唷。例如：

You're one smart cookie to solve that equation.（你解得出那個算式，真的很聰明餒。）

egregious

Egregious 這個字起初是指「事情極其優秀、非常棒」，後來人們開始用這個字表達諷刺，才逐漸轉變為負面意思，用來指「糟糕到令人震驚或難以置信的地步」。來看個例子：

That film was egregious. Don't watch it.（那部電影超屎。別看。）

awful

我們都知道 awful 是指「很糟糕」，但起初這個字是要用來表達「敬畏」的情感，比如說聽到雷聲或看到暴風雨時，人們會對這種大自然現象產生敬畏、懼怕之感。十九世紀初，大家開始使用這種情感的負面意涵「嚇人的」或「糟糕的」，後來才逐漸演變成表達「很糟的」。

Why are you friends with that awful person?（你幹嘛跟那個爛人當朋友啊？）

最後小編想要送大家這段話：Words change. Deal with it. It is part of the ever-evolving nature of the human language.（字會改變。接受吧。語言的本質就是會不斷演進。）

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