【趣味英文】positive、sick、smart…這些字居然可正可反？

語言並非一成不變的,有些字隨著時代演進而被賦予新的意思,或產生了不同的聯想。比方說你在 2020 年以前說:I’m positive. 大家可能就覺得你就是在說自己是個「樂觀的人」。但這句話要是放到現在,大家可能就會以為你確診 tested positive,得到新冠肺炎。

那以下小編就來介紹幾個隨著時代而改變意思的字。

sick

Sick 這個字大家應該不陌生吧!那除了「生病;想吐」之外,在現代流行語中,它也有「很酷、很厲害」的意思在,就跟 excellent、outstanding 意思差不多唷。來看個例子:

That was a sick move on the longboard!(你長板的那招很猛欸!)

smart

你知道嗎?smart 在古英文中,其實是動詞「刺痛」的意思,會用來形容弄痛你的東西。比方說:

Nails are smart, and so are swords and needles.(釘子、劍和針會刺痛你。)

後來,smart 才逐漸演變出「聰明的」的意思唷。例如:

You're one smart cookie to solve that equation.(你解得出那個算式,真的很聰明餒。)

egregious

Egregious 這個字起初是指「事情極其優秀、非常棒」,後來人們開始用這個字表達諷刺,才逐漸轉變為負面意思,用來指「糟糕到令人震驚或難以置信的地步」。來看個例子:

That film was egregious. Don't watch it.(那部電影超屎。別看。)

awful

我們都知道 awful 是指「很糟糕」,但起初這個字是要用來表達「敬畏」的情感,比如說聽到雷聲或看到暴風雨時,人們會對這種大自然現象產生敬畏、懼怕之感。十九世紀初,大家開始使用這種情感的負面意涵「嚇人的」或「糟糕的」,後來才逐漸演變成表達「很糟的」。

Why are you friends with that awful person?(你幹嘛跟那個爛人當朋友啊?)

最後小編想要送大家這段話:Words change. Deal with it. It is part of the ever-evolving nature of the human language.(字會改變。接受吧。語言的本質就是會不斷演進。)

