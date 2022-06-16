我與素養的距離／後疫情時代邊境開放你想衝哪國 為何國人愛去日本？

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練，而這一陣子大家最關心的議題非什麼時候可以出國玩了？

全球進入後疫情時代，雖然變種病毒的消息仍層出不窮，但各國為了經濟，紛紛鬆綁邊境，打開大門迎接觀光客。

其中，國人最愛去的國家─日本，也開放小旅行團入境。不少人趁著日幣大跌換日圓，準備衝日本大玩特玩、大買特買。到底國人為什麼那麼愛去日本旅遊呢？現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你日本吸引人的地方在哪裡吧！