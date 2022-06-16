想看又怕受傷害？ 地獄與幽魂引熱議 來眾神之都安啦

台南市美術館將在6月底舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，引起轟動，因台南是眾神之都，中西區公所的粉絲團「中西區－府城之心」也趁此宣傳，南美館周圍都是廟宇、教堂，如果想看又怕受傷害，建議看完展後到這些悠久歷史廟宇走走。

「中西區－府城之心」貼文表示，最近南美館的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，引起國內外網友關注，相信開展以後會引起轟動。但看到網友反應，除了期待以外，還有很多朋友擔心，看到這樣的展，會不會被煞到，「內行人告訴您，其實這大可放心。 」

貼文中特別介紹，台南是開台首府，也是眾神之都，美術館所在地中西區，更是眾神聚集的「蛋黃區」，周遭有眾多神祇護佑，祀典武廟有降妖伏魔的關帝爺、永華宮戰力強大的廣澤尊王、專治各路陰邪的府城隍廟城隍爺、地府主管東嶽殿，還有主祀中壇元帥的昆沙宮。基督教系統則有太平境、看西街教會以及天主教中華聖母主教座堂，這些廟宇、教堂牢牢的把展區圍住，庇佑大家，根本不用擔心。

「中西區－府城之心」表示，如果又想看又怕受傷害，也推薦大家，看完展後，也順道到這些具有悠久歷史的廟宇走走，不但可以了解豐富的宗教文化，也能帶給自己心靈上的安慰。