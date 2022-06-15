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文化部長李永得任內首次出訪 台德文化部長首度會談

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李永得（右1）贈送德國文化部長洛特（左2）《光-台灣文化的啟蒙與自覺》展覽圖錄、吳明益《複眼人》德語版及台灣畫家林惺嶽繪畫絲巾。洛特（Claudia_Roth）部長表示感謝並隨即披上絲巾。圖／文化部提供
文化部長李永得（右1）贈送德國文化部長洛特（左2）《光-台灣文化的啟蒙與自覺》展覽圖錄、吳明益《複眼人》德語版及台灣畫家林惺嶽繪畫絲巾。洛特（Claudia_Roth）部長表示感謝並隨即披上絲巾。圖／文化部提供

李永得昨（13）日起展開上任後首次出訪歐洲，並將主持台法文化獎頒獎典禮。今日在駐德代表謝志偉的安排下，李永得與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談，雙方就台德文化交流及自由、民主、人權與轉型正義等議題進行交流。此次亦為台灣及德國兩國首次文化部長會談。李永得表示，此為「台德文化交流的重要里程碑」。

德國聯邦文化部長Claudia Roth於會談中特別提到，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大的勇氣及民主的實力迎接，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。李永得也回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在蔡英文總統的領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

李永得13日抵達德國柏林，晚間在駐德代表處大使謝志偉安排下，會晤德國聯邦數位及交通部政務次長珂璐（Daniela Kluckert）、東德專政獨裁政權受難者專使祖普克（Evelyn Zupke）及相關藝文人士，並頒發第4屆國際事務諮詢顧問證書予耶尼克（Dieter Jaenicke）。

李永得表示，Dieter Jaenicke為前任杜塞道夫舞蹈博覽會總監、德勒斯登歐洲藝術中心總監，在任內促成「當代台灣」（Taiwan Today）系列活動，並邀請許多台灣舞蹈團體赴德國演出。文化部特別邀請Dieter Jaenicke擔任榮譽職顧問，協助提供台灣國際文化交流事務建議。

德國聯邦數位及交通部政務次長Daniela Kluckert提到，文化如同經濟及學術，將台灣與德國緊緊結合在一起，文化是台德兩國交流的基礎，但交流的前提必須是和平；在台灣面對困境的時刻，「我們應該與台灣站在一起」。李永得也邀請東德專政獨裁政權受難者專使祖普克訪台，參觀國家人權博物館並進行交流。

駐德代表謝志偉（左）、文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長洛特（Claudia_Roth）於德國國會會談。圖／文化部提供
駐德代表謝志偉（左）、文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長洛特（Claudia_Roth）於德國國會會談。圖／文化部提供

德國 李永得 文化部

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