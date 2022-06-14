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國中數學／大數據時代來臨！一起看懂統計圖表 學習資料分析
在這大數據時代，生活中充滿了各式各樣的統計圖表與數據資料，像是疫情指揮中心為了解釋疫情需要，發布了許多種類的統計圖表讓民眾可以更了解疫情，其中就包含了折線圖、長條圖、圓形圖、地理分布圖等等，所以要能看懂統計圖表已經成為現今生活每個人必須擁有的技能。那除了會看統計圖表外，要會做資料分析也很重要，利用國中數學所學的算術平均數、中位數、眾數，可以將龐大數據變的更容易理解，一目了然。
那要如何輕鬆解決圖表問題呢？除了細心觀察圖表的資訊外，要清楚了解每一個數的性質及熟記各數的使用方法，才能在解題時活用這些工具。以下題目雖然使用了不同形式的圖表去比較，但只要掌握到其中的技巧，好好利用各數的性質，就會發現它並不是困難的題目，所以趕快跟著李熙老師一起來練習看看吧！
延伸資訊：
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