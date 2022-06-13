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好讀周報／聯合國裁軍事務廳選拔「明日領袖」 推廣裁軍

聯合報／ 好讀周報
25位明日領袖協助推廣並參與「裁軍、不擴散與軍備控制」活動。(圖／明日領袖官網)
25位明日領袖協助推廣並參與「裁軍、不擴散與軍備控制」活動。(圖／明日領袖官網)

文／陳韻涵

聯合國裁軍事務廳（UNODA）推動「青年支持裁軍」（Youth4Disarmament）計畫，從85國400多名申請人中，選拔25名代表擔任「明日領袖」（Leaders4Tomorrow）。

這25位年輕領袖將利用南韓外交部贊助「青年支持裁軍」的經費，在研討會上與聯合國官員及各領域專家，探索年輕人如何推廣並參與「裁軍、不擴散與軍備控制」（Disarmament, Non-proliferation, and Arms control，簡稱D.N.A.）相關行動。

今年10月，明日領袖將赴美國紐約的聯合國總部，參加「第一委員會場邊活動」並提出他們促進集體和平與安全的創新想法。以下是幾位優秀的明日領袖希望藉一己之力宣揚和平、環保，以及應對禁核擴散的想法。

●Google工程師 曾在DMZ服役

來自南韓的白俊（Joon Baek）服役期間曾派駐非軍事區約21個月，目睹去核武的迫切需求。21歲的白俊畢業於美國哥倫比亞大學，主修資訊工程和物理並擔任學生會主席，推廣國際學生權益並維護學生隱私。他目前在Google擔任全職軟體工程師，盼利用他在人工智慧方面的專長和服役經驗為「明日領袖」工作坊盡份心力。

●禁核武會議 首屆青年代表

布魯維（Almuntaser Bluwi）是對中東政治與安全感興趣的年輕分析師，負責評估「化學、生物、放射性和核能」安全威脅。2021年，布魯維曾被選為《禁止核武條約》締約國會議首屆青年代表。

廣島少女 記錄核爆倖存者

倉光靜（Shizuka Kuramitsu）是日本廣島人，畢業於美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院，目前就讀該校防止核武器擴散與恐怖主義研究所。

倉光靜積極參與紀錄片電影《廣島的誓言》（The Vow from Hiroshima）拍攝計畫，2020年上映的《廣島的誓言》聚焦1945年廣島原子彈轟炸倖存者節子‧瑟羅（Setsuko Thurlow）的故事。

這部電影由廣島的非營利組織，以及和平組織「廣島信託亞裔網絡」贊助拍攝。倉光靜希望透過「明日領袖」計畫，分享並傳承關於她家鄉的重要歷史，讓更多人了解「裁軍、不擴散與軍備控制」的重要性。

●國際事務學者 致力烏克蘭和平

索非亞‧波蘭丘克（Sofia Polishchuk）目前在聯合國烏克蘭永久任務政治與網路事務部門實習，她也是「烏克蘭兒童基金會」的主任，負責提供烏克蘭無助兒童所需要的緊急人道協助。

索非亞在紐約福德姆大學取得國際研究學士學歷，即將完成歐洲與歐亞事務研究的碩士學歷，秋季將攻讀國際安全法。她對於烏克蘭的和平、安全和教育深感興趣，希望利用所長協助流亡海外的烏克蘭人。

●屢獲大獎導演 拍片宣導和平

斯洛維尼亞電影導演卡莎‧斯奎亞‧斯拉夫納（Kasha Sequoia Slavner）是獲得國際影展獎項肯定的新世代紀錄片製作人，她16歲時拍攝的第一部電影《日出說書人》（Sunrise Storyteller），2017年在聯合國的「婦女地位委員會」首映，之後在國際各大影展上共獲得30項大獎，包括科維克和平獎。

斯拉夫納不只是導演，還是攝影師、企業家、社會正義維權人士、作家和演講者，2019年曾在聯合國的國際和平日上發表演說。她希望為世界和平盡心盡力，最新力作是關於全球暖化及環境保護的紀錄片電影《1.5度的和平》（1.5 Degrees of Peace）。

廣島 烏克蘭 聯合國

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