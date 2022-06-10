生活中的自然課／大雨為何一直下？臺灣上空正在發生的事帶你一探究竟

近期是否有發現，雨一波一波接連不停落下，有時甚至雨勢還很猛烈，新聞報導說這是梅雨季來臨了，你知道梅雨是怎麼形成的嗎？快跟著力宇教育的孟翔老師一起來認識我們身邊正在發生的天氣現象。

每年的五六月是梅子成熟的季節，因此我們的老祖先就將這時節下的雨稱為梅雨，那麼每年都會報到的梅雨對我們生活有什麼影響呢？

梅雨能為臺灣帶來強大的降雨量，豐沛了我們的水資源，臺灣秋冬降雨量稀少，因此春夏的梅雨季對水庫進帳可是非常大的幫助呢！雖然雨落不停可能對日常生活帶來有些不方便，但也不妨多多認識梅雨對我們的助益吧！