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閱讀數學／試著寫下你的考試焦慮

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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許多人都有考試時腦筋一片空白的經驗。明明都會，考前也練習過許多題目，實際看到考卷後，卻因為焦慮和緊張，連一半實力也無法發揮。2011年，《Science》期刊刊登了美國芝加哥大學教育心理學系的的重要研究成果：只要學生在考試前寫下對於考試的焦慮，就能減緩緊張，改善學生的成績表現。

他們認為，當學生對考試有強烈焦慮時，焦慮感會佔據他們的工作記憶，讓他們控制和處理手邊資訊的能力變差，造成學生難以專注在處理當前的考試上，無法發揮原本的實力。但只要寫下對於考試的憂慮，就可以讓書寫者重新看待對考試，釋放佔據工作記憶的焦慮，進而提升成績。

他們總共做了4次實驗，前兩次在實驗室中進行，後兩次則是實際在高中進行。第一次，他們找了20位大學生參與兩次數學的考試。前測中，實驗人員告知這些學生盡力而為即可。但後測時，為了設計壓力環境，實驗者告知受試者，考試分數要夠高才能拿到獎金，而且分數是由他和另一位組員決定。目前他的組員已經達標了，所以能不能拿到獎金，取決於受試者的表現，讓受試者同時面對實際利益和同儕壓力。

之後，對照組會靜坐十分鐘，實驗組則被建議寫下他們對於該考試的想法和感受。前測中，兩組表現差不多，但後測時，寫下對考試感受的受試者，表現明顯比只靜坐十分鐘的受試者好很多。實驗者另外找了47位受試者做第二個實驗，新增一組對照組，讓他們寫和考試無關的主題。結果顯示，減輕壓力的關鍵在於受試者寫下了他們對壓力的負面感受。

他們把實驗照搬到美國九年級的第一次期末考，也得到了類似的效果。所以，如果你是容易緊張的人，重大考試前一刻，與其繼續翻課本，不妨花個十分鐘靜下來，寫下對考試的焦慮，說不定是最有幫助的行動噢！

期末考 焦慮 數學 數學科 數感實驗室

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