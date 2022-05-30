輔仁中學高二生鋼琴獨奏募20萬 捐烏克蘭難民兒童

幫助戰爭難民，台灣世界展望會中區辦事處嘉義辦公室指出，嘉義地區9間教會陸續挹注愛心捐款，關懷烏克蘭、敘利亞等難民兒童需要，信義會蘭潭教會青年、嘉市輔仁中學高中二年級的杜松庭，昨辦個人鋼琴獨奏，更結合公益，匯聚5間愛心企業共襄盛舉，募得20萬元捐給烏克蘭難民。

「看見烏克蘭因為戰爭造成許多人無家可歸，成為難民，當下覺得關懷他們是必須要做的事！」杜松庭說，過往總是以共同演出身份參與鋼琴老師湯吟君的每年公益音樂會，今年首次舉辦個人鋼琴獨奏會，在家人的支持下，籌辦關懷烏克蘭難民兒童的音樂會，獲得親友同學的支持，齊心為難民兒童募得救援捐款。

世界展望會表示，看見烏克蘭、敘利亞等國家需要，嘉義地區的北榮長老教會、貴格會活水教會、東石基督教會、信義會嘉義榮光堂、信義會雙福教會、加恩長老教會、嘉義靈糧堂、318靈糧福音中心、信義會蘭潭教會等9間教會，已為戰火兒童捐款30萬9582元，此外，杜松庭公益音樂會，獲得祐明眼科診所、人文新境牙醫診所、傅林診所、樂億皇家酒店、瑞壹紙器有限公司等5間愛心企業響應，為烏克蘭難民兒童募款20萬0000元，期盼讓更多戰火下兒童回歸過往生活的日常。