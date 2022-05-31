好讀周報／泰勒絲獲博士 畢典致詞分享人生訣竅：別掩飾熱情、別怕嘗試和出錯

文／陳韻涵

現年32歲的泰勒絲15歲就出道，沒有念大學的她搖身成為全球樂曲最暢銷的創作歌手之一，這是她第一個學位，也是她首次應邀在畢典上演說。

獲得11座葛萊美獎並重塑音樂產業面貌的泰勒絲謙虛表示，她不夠格給人充滿智慧的建議，但可以分享幾個人生訣竅，包括別掩飾熱情、別怕嘗試，以及最好的人生經驗往往出自錯誤等。她不諱言說道，「說實話，我人生最棒的經驗與學習，全都來自那些錯誤和令我丟臉的經驗。」泰勒絲認為，回憶過往會感覺「尷尬」很正常。

她話鋒一轉，直言她不喜歡那些不請自來的建議，反之「除非對方要求，否則我也不會給別人建議。」她認為，這些不請自來的建議可能弊大於利。

她說：「作為一個15歲出道、開啟演藝生涯的人，這件事是有代價的，那就是多年來會收到各種不請自來的建議。」

職涯顧問賈絲敏‧艾斯卡雷拉表示，不請自來的建議並非全是壞事，但人們提供建議前，應先釐清動機。艾斯卡雷拉表示，即使是當事人主動徵詢建議，給建議的人也要謹慎以對，千萬別一味分享過往經歷和挑戰，畢竟每個人的情況及環境都不同。

許多時候，給建議的導師會將自身焦慮和恐懼投射到每個產業的菜鳥身上，就像泰勒絲所言，她常收到「許多美國少女以她為榜樣」的忠告，但事實是，每個人的人生道路截然不同。

心理諮商師夏儂‧賈西亞說：「你的經歷不能代表所有人。」雖然可能讓人難以下嚥，但個體差異確實存在，不妨耐心傾聽並引導對方自行找答案。