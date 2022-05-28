「一袋米要扛幾樓」 台北文學獎現代詩首獎引發討論

台北文學獎今天舉行頒獎典禮，總計頒發24個獎項，其中現代詩類首獎為洪萬達的「一袋米要扛幾樓」，因為題目取自知名網路迷因，當初得獎名單公開時引發網路討論。洪萬達今天說，當初投稿時不被身邊朋友看好，認為這麼破格的作品一定會被刷掉，但他想用自己的方式書寫，想證明這是值得得獎的作品。

台北市文化局今天在中山堂舉行第24屆台北文學獎頒獎典禮，文學獎徵文項目分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫等六項，加上第22屆文學年金最終決審得主，總計頒發24個獎項。

文化局表示，這屆文學獎共有來自香港及馬來西亞等5位外籍得主，還有1位已取得台灣國籍的越南華裔作家，文化局從去年11月至12月公開徵稿，投稿者除了來自台灣各縣市，也有來自亞洲、美洲、大洋洲等地，共計收到1636件來稿，評審從中選出23件得獎作品。

文化局長蔡宗雄說，在疫情中大家都很苦悶，但因為有這些作品跟創作，大家都不孤單，這些作品記錄了當下的心情和社會現況，不管是衝撞總統府事件，再到族群、移民和愛情都是創作主題，題材多元。

文化局表示，「一袋米要扛幾樓」出自日本動漫「火影忍者」中角色培因的知名台詞「感受痛苦吧」的日文諧音，得獎名單一公佈就在網路上引發迴響，作者洪萬達也提前公開全文並親自回覆網友的討論。評審表示作者擁有完整的寫作能力以及對意象掌握的嫻熟功力，利用日文諧音不但傳達了年輕人對於生命真相探索的初體驗，也讓讀者也開始真切感受到了「感受痛苦吧」的驚悸和感動。

洪萬達說，他當初投稿時不被身邊同樣寫詩的朋友看好，朋友認為這麼破格的作品不會獲得評審青睞，因為這不符合大家認為的理想中的現代詩範式，覺得他會被刷掉，他自己也不抱期望，但他想挑戰文學獎，他不喜歡大家說要如何寫才會得獎，他想用自己的方式書寫，想證明這是值得得獎的作品。

對於這次用動漫的台詞諧音作為作品標題，洪萬達說他不是動漫迷，他很喜歡培因這個角色，也很喜歡相關影片中想傳達的問題「救贖是什麼」，他認為創作者都想透過作品傳達一些訊息，但一定要透過包裝吸引他人駐足，這是令人難過的，他當初用這個當題目也是希望「我認為這首詩你應該要看見」。