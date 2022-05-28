4年一度全國文化會議今明兩天登場 為施政提建言

「2021-2022全國文化會議」今、明於台北國際會議中心登場，扣合「生活文化」與「文化生產」兩大面向，爬梳解決產業問題且具可行性的政策建議，會議將總結「分區論壇」4議題與「專家論壇」6議題政策建議，並提出下一階段文化部施政方向重點。

文化部長李永得致詞時表示，全國文化會議是文化基本法通過後首度舉辦，四年一次就是制度性的會議，可比奧運一樣重要 ，這次主題是「文化。生生不息」，其實核心就是一個創造力，分區論壇設定「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」、「推動文化跨域與國際合作」及「青年參與及文化平權」4議題，跨域連結在地歷史跟未來。

6個專家論壇主題則包含影視音、IP內容、視覺藝術、表演藝術、文化數位傳播、科技應用六大產業領域，徵集業界先進跟政府產、官、學進行充分對話。李永得說，過去談文化比較強調創造面、供給面，這次也強調產業面，創造產業面，這也是文化政策重要面向。

他也說，過去政府強調文化立國，其實沒有，都是財經、產業立國，文化部在政府內爭取預算，得到支持是不容易的，然而蔡英文總統、行政院長蘇貞昌對文化有很大重視，預算上也得到蘇院長的大力支持。

蘇貞昌致詞時表示，蔡總統上任後，2016、2017年就召開全國文化會議，共識要通過國家語言發展法，要制定文化基本法、成立文策院 ，政府也都已經立法公布施行，這幾年國家用非常大的努力克服困難，像是衛武營、北流、南流，甚至連台文館、台史博的升格等都一一完成。

蘇貞昌說，各位也許誤會台灣要成為雙語國家，但其實沒有，台灣只有兩個語言，台灣提振英語的能力是為了外交、外貿、外事等國際溝通，但最重要的是國家語言的保存發展，國家語言裡面，光原住民族語就有46種，手語也包含在裡面。國家語言的推動不是制度性、儀式性的，而是多使用、有機會使用。