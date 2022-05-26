別再從A背起！背誦國中2000英語單字 不可不知的POINTS

背誦單字一直是同學的難題，新學期開始總是會對自己喊話「我要開始背單字！」接著就會買一本單字書，從A開始背起，規劃每天背幾個單字，剛開始信心滿滿，一兩個月後虎頭蛇尾地結束。

疑？這挺像大家必經的過程，對吧？！

這樣的開始跟結束，都有你不可不知的points：

1. 背單字須讓它們相關性串連，才能背多背廣。 2. 背單字需要眼睛跟耳朵同步，才能加深加強記憶。 3. 背單字要能活用，才能背得有意義。 4. 背單字要反覆練習，間隔時間內再做複習，如此才能進入長期記憶。

Ai學霸針對這些背誦單字的要點，製作「英語常用單字2000」課程，根據教育部108課程綱要提出的附錄五參考字彙表（2,000 字），依主題、詞性進行分類，符合 Point 1 的相關性串聯，主題式背誦更能深化。區分為29個主題如下：

針對 Point 2背單字需要眼睛跟耳朵同步記憶，課程提供單字及例句的外師發音影片，透過視覺與聽覺的不斷刺激，更能加強記憶。

背誦單字不能只背單字，更需將單字放在例句一起學習，如此才能在腦中浮現例句圖像，加深對於單字的應用，也就符合了Point 3 背單字要能活用，才能背的有意義。Kries老師針對主題單字一一做介紹之外，搭配例句解說，更能加強效果。

在Ai學霸採用獨創 LEAD 學霸養成4步驟，課程學習中透過「Learn 影片學習→Exam測驗→Ask 解惑→Diagnosis診斷」來精準學習，在「英語常用單字2000」課程中，除單字及例句的外師發音影片外更有上萬題的單字Ai檢測，不重覆出題，達到Point 4背單字要反覆練習，間隔時間內再做複習，讓學習更有效率。

同學們，不需要趁新學期開始才對自己信心喊話，今天就開始！點開Ai學霸網頁申請課程試用，單字背誦將不再是難事！

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