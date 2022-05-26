推薦書單／最好也最壞的時代 疫情下的你我如何面對低潮、負能量？

這幾年，全球從疫病到戰爭，雖無力阻止什麼，仍會歷經驚恐、困頓、傷心、憤怒等階段。但，生活不能處於驚怖，運動、閱讀、冥想、寫作。近來，雖然確診人數逐漸攀升，我試著透過清晨閱讀，進而簡單抒寫心情，分享到臉書，沒想到，簡單的信手之舉，引起許多愛書同好，也趕個早為我的文章按讚，用信息與我「問安」！以閱讀為始的儀式和問候，讓我們擁有一個純粹的標籤，讓我知道彼此都是早起的同儔，走在為工作奮鬥、為防疫努力的路上，並不孤單。

突破難關，遇見更好的自己

疫情送給我們的人生禮物，可能是面對快速與驟變，從容因應的能力。我們必須在線上或實體上課、上班，轉換不同的心態與因應形式，學習與工作的新模式，家人間相互陪伴與支持，甚至，更多在生活作息的重新檢視與安排。

我們真的沒有太多時間可以抱怨，每個新的政策與生活的改變，都讓我們走在「我還能做什麼來因應」的路上。在職場需扛負的重擔，在家裡要扮演的角色，同時，也得要時時觀照身體與心靈，讓它們擁有健康與能量，陪伴我們做好「抗疫」的行動。

《持續成功：超越關鍵的一點點，就能獲得資源與好運》讓我們走在與時間疫病對峙的時刻，累積己身優勢，綻放自己的風采，優雅地前進，原來，越自律就能越自由，愈能獲得豐美的機會，打造舒適的成功之路！

同場加映：《底層邏輯：看清這個世界的底牌》

乘著文學謬思，重返往日時光

純愛小說家八月長安的作品，總能喚起高中時期的浪漫情懷：你的青春曾經錯過了誰？喜歡一個人會是什麼心情？青春是傾盡餘生書寫關於你的時光，在苦悶的疫病時刻，《這麼多年》告訴讀者：有一種愛情，叫做陳見夏遇見李燃。生命遇見為你義無反顧的人，是多麼幸福的事⋯⋯即便要為所愛抵擋千軍萬馬，依然無所畏懼。小說之所以引起廣大的迴響，是關於青澀時代的你我為伊人等待的酸苦，你終於從細節裡明白：誰的青春沒有輕狂？誰的青春沒有傷痕？

但，這就是青春無悔呀！！回不去最初青春，仍是生命最浪漫的款款柔情。偶爾你和女主一樣會和悲觀地對自己說：你不配擁有最好的，是你悲傷地栽下了失去的苦果⋯⋯偶爾你也和男主一樣，在渾噩的人生抱持某一絲的清醒。因為愛一個人而覺得自己沒有迷醉，那是多麼幸運的相遇。小說家青春的執念是每個人都有機會邂逅屬於自己的真愛。

最值得一提的是書封文青的設計感，畫家筆觸勾勒出內心的悸動，那是第一眼相見就會怦然心動的靈犀。讀完這三冊小說，你會懂得佛洛姆說的：愛是自身的能力，給予越多，你就越飽滿。和愛相遇的季節，猶如在美麗的清晨，聽見陽台鳥兒的啁啾著：早安，親愛的你。

同場加映：《你好，這裡是記憶花店》

提筆書寫過去，修復生命力量

面對有點憂鬱的時刻，作者蜜雪兒．皮爾斯分享自例與收集的案例，低潮是生命的一種提醒，告訴我們：把困境當成重新思考的新機，引導讀者可以透過書寫，找出如何解決的問題的方式，提供自己整理爬梳生活的渠道，把痛苦轉化成生命的甜釀，相信世界有光，用強大無懼的書寫力量，讓自己再次勇敢向前，以更積極的態度面對⋯⋯羅曼羅蘭說：看清生活的真相，仍願意熱愛生活，鼓舞自己：所有的相遇雖不一定能留下美好的回憶，但在路的盡頭，請用溫柔的心意祝福彼此：再見！「療癒書寫」讓我們學會在施與受之間，多給一點的，心因廣闊而自在自由。

情與理之間，不爭多讓的，為日後再見留點機會。生命常是從別人的舉措應對，反省自己、探問自己：善意與誠心是否遺失了？領受痛與傷，卻不讓暗黑攫住你的心，再次蛻變成「更好的自己」！

同場加映：《守宮在唱歌》

接住過去墜落的靈魂

人生總會遇到卡關的時候，「自己的努力只有自己最清楚」。一如歐普拉說的：「曾經發生在你身上的事，能夠成為你的力量。所有時間、所有時刻，你都在培養堅強。」《你發生過什麼事》是歐普拉與精神科醫生培理，以對談的方式討論創傷的機制與復原的本質。從歐普拉生命經歷還有受訪者的自身經驗，再從醫界的專業，用腦科學進行深入分析與分享：透過大腦獨特的適應力，重建心理的強大韌性。

你有時候會發現：有些人對朋友特別苛刻，又要求完美。有些人對家人的愛總是很極端。有些人很難控制情緒，傷人傷己，事後又後悔萬分，這類人是否也包含自己。你今日的行徑舉措，可能都和你過去經歷過的事有關。你必須探討自己的行為背後的藏因，重建價值觀、找到自己喜歡的人生，

而非困在過去「你發生過的事」。若能重新整頓過去，做出同理過往，同時也真正的理解事情本質，就能真正解決問題。下次朋友心情低落，別急著安慰他/她。或許，溫柔地問聲：「你發生什麼事？」改變也就會輕鬆地開始，當你與他走過從前，這些事的解方與答案就在他/她的心中。

同場加映：《立下界限》

世界不缺愛，只是沒有發現

吳若權以愛發光的新作《其實，你不是你以為的自己》，透過溫柔的絮語，讓我們可以面向大海，歲月無驚。作者本身就是一位內在豐盛，替讀者提燈的創作者，書中提及：你是浪花，也是海洋！永遠不要評論貶低自己。書中最重要的思考是－－解除「限制性信念」，拋開欠缺與不足的束縛，認識自己、喜歡自己、認同自己。

我同意學生反饋我的：我就是不想努力，我就是廢，充滿負能量不行嗎？沒錯，好的、壞的，都是我們的情緒，要接受，要面對，要解決。但，最重要的，無論情緒高低起伏，都要學會控管它。用對方法，透過吸引力法則，讓你結交更多的恆星人，成就生命的種種美好，讓自己活出發光發熱的人生，也學會「無條件愛自己」！

同場加映：《漫長的紀念 Heart of Gold》

我在人間拾溫柔

陽光灑落窗櫺，被溫暖的光影喚醒。靜靜地呼吸，感受環境的聲響，從空無到盈滿，天地的繽紛多彩，慢慢，慢慢，揭開一日序幕。當世界冷了，我陪你熱起來——這是中唐白居易給琵琶女的溫情。當世界寂寞了，我幫你填滿溫柔——這是伊芙送給所有讀者的愛。親愛的，人間荒謬，可我在人間拾溫柔：喜歡是希望得到迴響，愛卻是永遠念念不忘。

伊芙的文字就有蘊藏溫暖的訊息。世界的確會寂寞、會不可愛、會讓你無力，而且覺得「煩」⋯⋯但是，你用什麼方式去拾起溫柔的流光，許自己一個不算壞的下一步，向前走⋯⋯喜歡一個人，其實是練習喜歡自己。愛雖然是與生俱有的，但還是要常常練習。伊芙的文筆依然存有力量——如果想做一件事，一定要提早做，堅持做，你就沒有遺憾。溫柔之光閃爍，拾起就能擁有溫柔。

同場加映：《大概是時間在煮我吧》

結語

疫情期間，我們可以說：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」如何自創生活的驚喜感，可以像越努力就越好運的作家楊斯棓一樣，不只推廣閱讀，也買書送書，營造書香社會的溫暖，斯棓自帶善意的閱寫光芒。生命需要熱情實踐，我們常常停留在「想」，斯棓卻總是去行動。他透過《人生路引》把閱讀變成浪漫的日常、生活的解方。當閱讀與寫作成為疫情時代，彼此深情的祝福時，磕磕碰碰的生活，因為心態的調整，獲得一個創新思考。或許，心念一轉，就能遇見美好的人與事，找到生命的奧義，進而改變現況再出發。