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我與素養的距離╱職業萬花筒──思考未來的路 國際領隊與他的好朋友

聯合新聞網／ 力宇教育

108課綱上路後第一次國中會考已經結束了，不管考生們考得如何，起碼都可以鬆口氣。接下來，國三生的重大任務就是要思考未來的路。在現今的社會，考高中、讀大學已非唯一出路，社會還有許多有趣的職業可以發展。力宇教育特別邀請旅遊作家克里斯李來分享他的領隊生涯與他不同職業的好朋友的故事，提供同學參考。現在就讓旅遊作家克里斯李來說說他的故事吧！

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108課綱 會考 職涯

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