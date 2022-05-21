閱讀數學／教女兒數學到改變世界

跟大家分享兩個有趣的故事：19世紀末，一位單親媽媽帶著5個女兒來到倫敦，她好不容易租下了一間陰暗的小套房。在那裏，為了教女兒們數學，她就地取材，邊縫針線邊告訴女兒們

「你們看，從這邊出來，再從這邊進去，兩點就決定一條直線。」 「但如果繞了很多條直線，慢慢的，直線跟直線的邊緣，是不是就浮現出了一條曲線呢？」

20世紀中期，法國雷諾汽車的工程師貝茲申請了一則專利，說明可以如何用幾組點與直線來定義曲線，他把這項技術運用在汽車外型設計，打造了流線型的車身，替汽車工業帶來了巨大的變革。現在，「貝茲曲線」更是被廣泛應用在各種電腦繪圖、設計領域。

那位單親媽媽叫做瑪麗布爾，她後來出版了許多著作，成為知名的數學教育家。現在很多我們使用的數學教學活動或圖示，都是出自於她的發明。貝茲在瑪麗布爾過世40年後提出了貝茲曲線，兩者雖然不是完全相同，可基本概念非常相似，都是將原本難以捉摸的曲線，用點與直線來定義。

這不一定是直接相關，但有沒有一種可能，瑪莉布爾當年為了教女兒數學而發明的活動，卻間接影響了世界的發展，讓一百多年後的我們，能夠在電腦上輕易的畫出各式各樣的曲線。

瑪莉布爾周遭還有更多你可能聽過的人，早年離開她的先生是發明布林運算的布爾，她婚前的姓氏是「埃佛勒斯」，沒錯，就是聖母峰的名字，那是為了紀念他的叔叔。而瑪莉布爾育兒有成，女兒分別成了詩人、數學家、化學家、作家等。她們在各自的領域努力，後來建立了學術界知名的布爾家族。人稱「人工智慧之父」的傑佛瑞．辛頓，就是瑪麗布爾的曾曾孫。數學，其實不只是我們看到的數學知識，它背後有著更多有趣、讓人想一探究竟的故事。