NG 英文／「某人有很多 drama」完整英文該怎麼說？

身為一個社會觀察家,小編近年發現有許多台灣人會說「某人有很多 drama」、「某人很 drama」,相信大部分的朋友們應該都聽得懂吧?不過大家有沒有想過,要怎麼用完整的英文傳達一樣的意思呢?

「某人有很多 drama」完整英文該怎麼說?

dramatic

其實要直接一點,我們可以用 dramatic「充滿戲劇性的、誇張的」這個形容詞,例如:

Stop being so dramatic, Regina!(別那麼誇張,Regina!)

Why are you so dramatic about everything?(你為什麼每件事情都搞得這麼戲劇化?)

make a drama out of something

那要表示類似的意思,我們也可以用這個片語表示「把事情弄得很戲劇化、對某事情大驚小怪、小題大作」,例如:

Margaret always makes loads of drama out of everything.(Margaret 每件事情都大驚小怪。)

drama queen

這個字大家可能也常聽到,就是指「很喜歡小題大作的人」,舉個例子:

Don't worry. Ashley’s just being a drama queen.(別擔心。Ashley 只是在發神經而已。)

drama queen 梗圖支援

單純用文字敘述可能有點難傳達 drama queen 的精神,因此小編也找了兩張梗圖讓大家參考。

喔,Karen。我根本沒碰到妳。

( 圖片來源 )

當我發現自己過度反應,但為時已晚,只好裝沒事。

( 圖片來源 )

