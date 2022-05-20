NG 英文／「某人有很多 drama」完整英文該怎麼說？

身為一個社會觀察家，小編近年發現有許多台灣人會說「某人有很多 drama」、「某人很 drama」，相信大部分的朋友們應該都聽得懂吧？不過大家有沒有想過，要怎麼用完整的英文傳達一樣的意思呢？

「某人有很多 drama」完整英文該怎麼說？

dramatic

其實要直接一點，我們可以用 dramatic「充滿戲劇性的、誇張的」這個形容詞，例如：

Stop being so dramatic, Regina!（別那麼誇張，Regina！）

Why are you so dramatic about everything?（你為什麼每件事情都搞得這麼戲劇化？）

make a drama out of something

那要表示類似的意思，我們也可以用這個片語表示「把事情弄得很戲劇化、對某事情大驚小怪、小題大作」，例如：

Margaret always makes loads of drama out of everything.（Margaret 每件事情都大驚小怪。）

drama queen

這個字大家可能也常聽到，就是指「很喜歡小題大作的人」，舉個例子：

Don't worry. Ashley’s just being a drama queen.（別擔心。Ashley 只是在發神經而已。）

drama queen 梗圖支援

單純用文字敘述可能有點難傳達 drama queen 的精神，因此小編也找了兩張梗圖讓大家參考。

喔，Karen。我根本沒碰到妳。

（ 圖片來源 ）

當我發現自己過度反應，但為時已晚，只好裝沒事。

（ 圖片來源 ）

延伸閱讀

1. 【NG 英文】You've frozen. 絕對不是說你『冷到結冰』！

2. 【NG 英文】『我要去 social 一下』，英文可以這樣說嗎？

3. 別再中英文夾雜！要講就乾脆整句都講英文啦！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】