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好讀周報／上網課後遺症⋯活動機會減骨頭變脆弱 骨折患者變多

聯合報 / 好讀周報
在家上網課，少了走路上下學、體育課，日本醫師發現，回到校園後，下肢疲勞性骨折兒童患者持續增加。（圖／本報資料照片）
在家上網課，少了走路上下學、體育課，日本醫師發現，回到校園後，下肢疲勞性骨折兒童患者持續增加。（圖／本報資料照片）

文／記者雷光涵

台灣單日感染人數攀升，許多高中以下學校陸續停課。父母擔心孩子長時間待在螢幕前上網路課傷害視力，日本醫師則觀察到另一個後遺症。

日本千葉開業骨科醫師都丸洋平指出，千葉縣大規模停課的2020年3至6月，每個月是2、3人，回到校園的7月突然增至10人，之後幾個月，下肢疲勞性骨折兒童患者持續增加。骨折部位以腳掌蹠骨及小腿脛骨、腓骨最多，男生多於女生，占整體57%。

醫師指出，在家上網課，少了走路上下學、體育課、下課時奔跑打球，活動機會少，骨頭也變脆弱。回到實體課，孩子恢復以前大運動量，卻對脆弱骨頭負荷太大，且在宅期間體重也增加。

都丸告訴東洋經濟，骨頭成長變弱的另一原因可能是防疫在家、太陽曬得少，維他命D作用有限，鈣吸收率變差。他建議，與其補充更多富含維他命D食物，還不如讓小孩適度曬太陽，中午30分鐘、清晨、傍晚共1個小時。

停課時間最好每天戶外活動1小時左右，讓骨頭持續承重運動。除下肢骨折，因跌倒致手腕骨折學童也增加，都是意想不到的後遺症。

骨折 停課 醫師 好讀周報

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