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朝陽科大建築系畢業展登場 打開美麗島捷運站令人驚艷
朝陽科技大學建築系建築組第27屆畢業設計展「中間中」，即日起至22日於台中國光轉運新站展出。今年50件畢業作品，其中作品「狹縫下的光輝」打開美麗島捷運站，作品「非共面步行」迎接台中捷運藍線旅客、向下創造開放空間，作品「下海墘」關懷彰化西南角落一處傳統村落環境議題，令人驚艷。
朝陽科大建築系建築組畢籌總召施富凱說，今年畢業作品除了與在地連結，更多作品關注在氣候變遷、生態復育、原鄉人文關懷、精神與生命照護等全新設計面向，設計呼應聯合國發展目標(SDGs)，彰顯新設計人對於新世代時空環境的回響。
作品「狹縫下的光輝」解析美麗島事件與美麗島捷運站 。作者李尉綸說，他是高雄人，呼應美麗島事件讓社會走向開放，讓熟悉的車站透過都市設計、紀念空間設計，把封閉式的捷運站開放開來。
作品「非共面步行」台中市七期重劃區新市政公園規劃案，作者楊仁瑢說，地上使用量愈來愈高，勢必會往地下發展，未來台中捷運藍線地下化，透過在公園下方規劃出開放空間，迎接捷運的旅客，發展旅遊產業、增加城市文化深度。
朝陽科大建築系主任郭其綱說，為了讓畢業生具有多元建築創作思維，建築系特別聘請不同專長領域之外籍師資，包括在紐約貝聿銘建築師事務所任職10年、擁有日本及美國建築師雙執照的奧田孝次等，也選送優秀學子至英國倫敦Middlesex University及東京芝浦工業大學交換，歷屆畢業校友逾220人取得國內建築師資格，多人取得日本及法國建築師執照在海外執業，表現出色。
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