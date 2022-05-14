屏東大學「七仙女」墾丁挖寶 墾管處驚豔洽簽合作協議

國內疫情近期發燒，在定調與病毒共存方向後，旅遊業蠢蠢欲動，扶植在地社區發展「小而美」生態旅遊的墾管處也提前部署，昨天與國立屏東大學簽署合作備忘錄，由墾管處提供11處社區為實作場域，讓學生下鄉深入鄉里探訪，將挖掘的地方特有人文風土歷史「寶藏」轉化為實體遊程，創造城鄉交流與世代對話，為社區生態旅遊開創新契機。

墾管處與屏東大學簽署合作備忘錄，源於去年暑假，屏東大學社會發展學系副教授邱毓斌相中恆春鎮大光社區的潛能，帶了7名女學生，花15天下鄉蹲點，訪談地方耆老與職人，將蒐集的地方故事和無形傳統文化資產，轉化為知識性和趣味性的「尋找記憶中的大光童年」遊程，大學生帶進的青春創意和點子，豐富大光生態旅遊遊程，讓輔導的里山公司和墾管處驚豔。

邱毓斌說，大光里有後壁湖漁港，也是熱門的潛點，目前生態旅遊著重潮間帶導覽，學生訪談地方耆老與職人找「亮點」，發現大光有陳達故居，是恆春民謠的故鄉，觀林寺還在傳承宋江陣武術技藝，漁民仍以魚叉鏢捕旗魚，社區媽媽以廢食用油開發環保皂，設計出包含鏢魚遊戲與永續漁業解說、聽月琴猜意涵、宋江陣兵器動作等結合社區文化的遊戲，跳脫單純的解說分享，透過五感體驗與實作強化在地特色。

墾管處長林文和說，墾管處15年前從墾丁社頂部落開始推展生態旅遊與環境教育，建構政府與民間夥伴關係，目前已拓展至11個社區，與屏東大學簽署合作備忘錄正是基於創造永續旅遊、培育生態保育人才目的；年輕學子進入各社區田野調查與資源盤點，進而與在地連結設計特色遊程，帶來豐富的創意發想與獨特體驗。

屏東大學校長古源光說，學生透過田野調查將內容轉譯，為社區遊程加值，創造多贏，也是大學實踐社會企業的責仼。