閱讀數學／都市裡的數學

如果我們化身成一隻小鳥，飛到巴黎，你會看見凱旋門坐落在直徑約120公尺的戴高樂廣場上，12條大道彷彿星芒似的輻射出去，每條道路間隔30度。忙碌的車輛像水流一樣，從四面八方流入圓環，轉一圈後再流出。

再換個場景，巴塞隆納的擴展區，由天空俯瞰下去，將可以看見全世界最井然有序的街道。就像棋盤格一樣，多數的道路都落在兩個方向，彼此垂直、平行。唯獨有一條大道不守規矩，斜斜的穿過擴展區，看起來就像長方形的對角線一樣。這條線還真的就叫做「對角線大道(Avinguda Diagonal)」。

棋盤格的道路、對角線、圓環、放射狀道路。我們平常生活在都市裡面不以為意，但如果由上往下看，你會發現，原來我們其實是走在各式各樣的幾何圖形上。而這些幾何道路設計，都有它各自的意義。

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例如把場景拉回台灣，台南市區有高達7個圓環。圓環密度相當高。其中湯德章公園，也就是台文館所在的圓環，那邊還有一座消防史料館，許多父母或許曾因為孩子喜歡消防車而去造訪過。消防史料館同時也是日治時期的望火樓。會蓋在這裡，就是要利用圓環的便利性。

當年，站在望火樓上的消防員只要看見哪裡失火了，就能立刻出動消防隊，從圓環直抵目的地，不用在棋盤格裡轉來轉去，搞到最後甚至迷路。同樣的，擴展區裡的對角線大道貫穿城區，也是為了提供居民更快速的交通路線。原來，對角線真的能縮短移動距離，而它也真的被應用在都市規劃上。

不只道路設計，抬頭看看都市裡大大小小的建築，不也都是立體幾何形狀，不也都充滿數學意涵嗎？原來一座都市裡不只住人，還隱藏了許多數學知識；原來蓋好一座都市不只需要大量的鋼筋水泥，還需要豐富的幾何計算。