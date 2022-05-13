竹縣十興國小赴美參加VEX機器人世界大賽 獲最佳設計獎
新竹縣十興國小學生日前組隊遠赴美國參加2022 VEX機器人世界大賽（2022 VEX Robotics World Championship），在518支隊伍中脫穎而出，獲得最佳設計獎（Design Award）。縣長楊文科、教育局長楊郡慈今天視訊祝賀，肯定拿下世界獎項。
中華資訊與科技教育學會與宜蘭縣政府主辦2021-2022 VEX TAIWAN OPEN 台灣地區賽事，今年3月完成線上冠軍賽及實體技能賽，台灣區25支隊伍參與世界級賽事；VEX機器人世界大賽由REC基金會（Robotics Education&Competition Foundation）舉辦，透過機器人以遙控、編程方式，展現解決問題能力及團隊互助精神。
十興國小校長徐發斌說，學校鼓勵學生參加VEX的機器人比賽已有4、5年的時間，參賽的學生也對機器人很有熱忱，六年級學生徐聖絮、三年級學生蘇郁芹及蕭映汝憑藉著優異的工程筆記及技巧發揮實力。也感謝老師鄭詩勳、主任李昆璉用心培訓學生參賽。
楊文科今天一早與參賽學生、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、中華資訊與科技教育學會等單位視訊，祝賀學生奪得佳績。楊說，十興國小學生成功獲得最佳設計獎，相當不容易，縣府未來將成立數位學習辦公室，讓學生在數位學習方面，更上一層樓。
教育局長楊郡慈說，VEX的比賽是新竹縣在推動數位學習重要的啟程，十興國小培養出好幾批年輕的選手，今年克服疫情困難參加了實體的比賽，學生在團隊合作中，透過設計、工程筆記以及評審委員的口試，最終獲得最佳設計獎，希望未來更多學校參與。
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