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從體驗中感受各國文化 高苑科大邀新住民擔任講師

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，並邀參與師生體驗製作植物頭皮護理泥等，感受全身心靈放鬆。圖／高苑科大提供
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，並邀參與師生體驗製作植物頭皮護理泥等，感受全身心靈放鬆。圖／高苑科大提供

高苑科技大學圖書館「多元文化趣」活動邀請印度新住民庫瑪耳丹尼分享傳統醫學「阿育吠陀」文化，介紹以天然植物染料染頭髮，現場邀師生動手操作，調配草本護理泥、洗頭水等，圖書館另安排講座介紹印度香料、印度飲食文化，藉由文化體驗感受異國風情。

高苑科大表示，高苑科大USR計畫以圖書館場域為交流平台，邀請各國新住民辦理各式文化體驗活動，期望營造多元文化學習環境，4月底推出印度文化，邀印度新住民擔任講師，現場介紹關於印度的飲食、香料等特殊文化，圖書館配合主題，展示館藏與印度相關的主題書、寶萊塢電影等。

庫瑪耳丹尼介紹表示，草本染又名植物染，是一種用天然植物染料經過提取，製液，上色等一系列工序進行染色的手工藝技術，此種天然植物色素和香料早在數千年前，印度王室裡就已被用來護髮及增加髮色。庫瑪耳丹尼現場準備印度皇室美髮秘方，由學校師生兩人一組動手調配植物草本頭皮護理泥、洗頭水，並協助頭部經絡按摩，讓參與師生在香氣縈繞空間下感受全身心靈放鬆。

高苑科大採編組長蔡慧珍表示，文化體驗可作為一種跨界的型式，破除刻板印象，印度文化有多元面向，庫瑪耳丹尼「從生活做起」，以染髮與洗髮的日常小事，導入印度古文明智慧，可以改變民眾對印度的種種負面印象，有助於多元文化交流推廣。

高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，校方現場展示館藏內相關書籍。圖／高苑科大提供
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，校方現場展示館藏內相關書籍。圖／高苑科大提供
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，並邀參與師生體驗製作植物頭皮護理泥等，感受全身心靈放鬆。圖／高苑科大提供
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，並邀參與師生體驗製作植物頭皮護理泥等，感受全身心靈放鬆。圖／高苑科大提供
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，並邀參與師生體驗製作植物頭皮護理泥等，感受全身心靈放鬆。圖／高苑科大提供
高苑科技大學圖書館邀印度新住民分享印度「阿育吠陀」文化，並邀參與師生體驗製作植物頭皮護理泥等，感受全身心靈放鬆。圖／高苑科大提供

印度 圖書館 新住民

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