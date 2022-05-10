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好讀周報／解讀商品QR Code 為何掃描機一掃就能結帳？

聯合報 / 好讀周報

文／曾慶良（阿亮老師）

●很厲害／若有資訊缺失 容錯碼可挽救

了解QR Code的構成後，不得不提其實它最厲害的地方是前面所說的「容錯」，所謂的「容錯」是指當QR Code條碼缺了一角，也就是當部分資訊缺失在容許範圍內，它會拿其他資訊自動填補，讓整體資訊依然可被完整辨識。這樣的容錯碼是如何產生的呢？舉一個例子說明如下：

例如，有一個貨號輸入碼為5247四位數字，我們將此輸入碼設定為m，在產製QR Code時會生成的容錯碼設為p（所以最後的QR Code會是mp），而原本運算程序前就有一組固定碼g。為了方便說明，我們假設一組數字g=12345，現在利用多項式原理：

被除式=除式×商+餘式

將輸入碼m對應為x的7次多項式：

5（x的7次方）+2（x的6次方）+4（x的5次方）+7（x的4次方）+0（x的3次方）+0（x的2次方）+0x+0

固定碼g對應為x的4次多項式：

11（x的4次方）+2（x的3次方）+3（x的2次方）+4x+5

再將m÷g得到的餘式pp即為容錯碼。

●教教你／位數有負怎麼辦？　「伽羅瓦域」能解決

不過在此會遇到一個問題，就是有可能遇到位數有負的狀況，因此引入一個封閉數域「伽羅瓦域」的運算法：即是在此域中的數值經過有限域的運算， 依然會在此數域中。

我們舉一個在23（即0、1、2、3、4、5、6、7這八個數字）伽羅瓦域的加法、乘法運算（見表一、表二）。這個23「伽羅瓦域」的加法、乘法運算是由這樣的順序得到的：

步驟1：將數字轉成「二進制」，例如三位數中：0轉為000、1轉為001、2轉為010、3轉為011、4轉為100、5轉為101、6轉為110、7轉為111。

步驟2-1：如果要做加法或減法（結果相同），只需要藉由「邏輯異或」（簡稱xor，以符號⊕來表示）來完成，xor運算規則是：0⊕0＝0，0⊕1＝1，1⊕0＝1，1⊕1＝0，例如5+6的運算為101⊕110＝011，而011即為3（結果還是在伽羅瓦域中）。

步驟2-2：如果要做乘法（除法方式亦同），先將數字轉成二進制後做模二乘法，再以xor運算規則得到答案，答案若超出23值域則需要除以定值1011（稱為本原值）的餘數即為答案。下例就是6x7的運算過程，答案為4。

依據上列運算規則，我們可以求m÷g：

因此可得容錯碼p=1421 ，有了這樣的容錯碼，只要驗證mp÷g，若餘數為0，則說明這組QR Code是沒有錯誤的資訊，而一旦餘數不為0則代表資訊有缺，在一定的條件下則可回推原始輸入碼。

●有妙用／因為有容錯機制 QR Code更有特色

基於容錯機制，可讓使用者美化QR Code，比方到QR Code製作網站輸入目標網址，再上傳個人頭貼或插圖掩蓋少部分的輸入碼，使其在容錯的機制下依然可讀，如此產生的QR Code更有特色，你也可以試試看！

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